O peso na consciência do Iave

PUB

O exame de Matemática A do 12.º ano foi controverso e talvez susceptível de criar injustiças. Todavia, o Iave, embora tendo dito num primeiro momento que tudo estava correcto e não havia nada a lamentar, vem agora, através da alteração profunda do critério de classificação que emitiu, provar, perante todo e qualquer cidadão deste país, que afinal este exame talvez não devesse ter sido assim organizado e, obviamente, sentem um tremendo peso na consciência. (...) Todavia, a alteração introduzida cria desigualdades entre quem cumpriu o pedido (responder a uma só questão) e quem pura e simplesmente o ignorou e respondeu, talvez para tentar a chance, aos dois tipos de questões formuladas. E agora, que fazer? Uma vez que a solução apontada pelo Iave através do novo sistema de correcção proposto é injusta e dado que é o próprio Iave que reconhece a existência de um problema no exame de Matemática A do 12.º ano, talvez que a única solução seja, efectivamente, obrigar todos os alunos a fazer o exame de segunda fase. (...)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PUB

País rico, país pobre

Acabou o périplo da selecção nacional de futebol na Rússia, resultado aquém do desejado, exibições pouco convincentes, demasiados empates e o letal 2-1 imposto pelo Uruguai. Terminou igualmente o “sacrifício” dos nossos dirigentes políticos que voaram incansavelmente para o país das estepes, embrulhados nos seus cachecóis coloridos de fervor futebolístico, porventura algo desiludidos com o término do roteiro turístico/patrioteiro no reino de Putin. O Presidente da República, o mais alto dignitário de Portugal, protagonizou ele próprio um excessivo acompanhamento desta jornada desportiva, com deslocações e comentários frequentes mais consentâneos com um vulgar comentador desportivo. (...) Curiosamente, não se observa nos principais dirigentes de outras nações este vaivém obsessivo para verem a bola, preferindo a serenidade e reserva nos claustros do poder. É caso para perguntar se somos um país rico com tantas viagens ou um país pobre, cujos protagonistas principais não possuem sequer um vulgar LCD para assistir aos jogos no conforto de um sofá.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

José Alberto Mesquita, Lisboa

O PÚBLICO Errou

Na edição do P2 deste domingo, no texto de opinião de Filipa Lowndes Vicente, "A subalternização do feminino na História", onde se lê "'Descolonizar o conhecimento' significa também 'despartidarizar o conhecimento', deve ler-se "'Descolonizar o conhecimento' significa também 'despatriarcalizar o conhecimento'”.

PUB