Os balneários da Escola EB 2/3 Gaspar Correia, na Portela, concelho de Loures, vão ter obras de reabilitação. Há mais de 20 anos que esses balneários não têm uma intervenção de fundo e o estado de degradação a que chegaram impede que sejam utilizados pelos alunos depois das aulas de Educação Física.

O Ministério da Educação confirmou ao PÚBLICO que a adjudicação dos trabalhos vai ser feita no fim deste mês e que as obras se iniciam imediatamente, tendo uma duração prevista de dois meses e meio.

A decisão sobre as obras foi comunicada há um par de semanas pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) à direcção do Agrupamento de Escolas de Moscavide e Portela, depois de mais de quatro mil pessoas terem assinado uma petição a exigir remodelações urgentes na Gaspar Correia e na Arco-Íris, escola secundária, que fica na mesma rua.

“Esta é uma prova de que vale a pena lutar para tentar alterar o que está mal”, diz André Julião, pai de um aluno da Gaspar Correia e primeiro subscritor da petição, que já chegou à Assembleia da República para ser apreciada. Em Março, André Julião comentava ao PÚBLICO, com ironia, que devia “haver prisões com balneários melhores”. Já Marina Simão, directora do agrupamento, referia que “desde 1985” que se vinha falando de obras naquele espaço, mas sempre sem concretização.

O Ministério da Educação diz que a remodelação dos balneários da Gaspar Correia vai custar cerca de 120 mil euros.

