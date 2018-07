A UEFA vai reavaliar a decisão de encerrar a investigação ao Paris Saint-Germain pela suspeita da quebra das regras do “fair play” financeiro, anunciou esta terça-feira o organismo regulador do futebol europeu. O presidente do Corpo de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB), Cunha Rodrigues, antigo Procurador-Geral da República Portuguesa, optou por remeter para a Câmara de Julgamento daquele órgão da UEFA a decisão da Câmara de Investigação de encerrar a investigação ao clube francês.

O PSG reagiu através de uma nota divulgada no seu site oficial, através da qual assinala que realizou "um número significativo de transferências nos últimos dias para corresponder à decisão do CFCB", órgão com o qual manifestou a intenção de continuar a cooperar.

A 13 de Junho, a UEFA anunciou que a investigação pela alegada quebra das regras de “fair play” financeiro, após as contratações de Neymar (222 milhões de euros) e Mbappé (empréstimo com opção de compra de 180 milhões), tinha sido encerrada após a entrada de "um valor significativo e justo após ajustes nos contratos de patrocínio".

Apesar do fecho da investigação, que se tinha iniciado a 1 de Setembro de 2017, o organismo advertiu que o impacto financeiro da actuação no mercado de transferências e o “break even” no ano financeiro de 2018 "continuariam sob apertado escrutínio".

