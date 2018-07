Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo estará perto de ser jogador da Juventus. O programa de televisão espanhol El Chiringuito deu conta esta terça-feira de que o Real Madrid se prepara para aceitar a oferta de 100 milhões de euros feita pelo heptacampeão italiano para a contratação do avançado português.

PUB

De acordo com a imprensa espanhola, em causa está uma proposta de salário a rondar os 30 milhões de euros para Ronaldo, até 2022. O jornal Marca dá conta de que Ronaldo tem na sua posse documentação que prova que o clube “merengue” se dispõe a facilitar a saída do jogador por uma quantia razoável, desde que não seja para um rival. Isto porque a cláusula de rescisão do português tem uma valor irreal: mil milhões de euros.

Em Maio, o diário AS deu conta de que o PSG tinha oferecido 150 milhões de euros por Ronaldo e um salário de 45 milhões por ano, mas os “merengues” recusaram a proposta.

PUB

O futuro do capitão da selecção portuguesa saltou para o centro do debate no dia da conquista da 13.ª Liga dos Campeões. “Foi muito bonito estar no Real Madrid”, afirmou no final da partida, ainda no relvado. “Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, que esses sim, estiveram sempre ao meu lado”, completou Ronaldo, no Estádio Olímpico, em Kiev.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Respondendo às palavras do jogador português, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, desdramatizou: “Toda a gente tem o direito a falar. Aqui o importante é o clube”, assinalou, negando que a sua relação com Ronaldo fosse má: “Eu estou encantado que Cristiano tenha cinco taças de campeão da Europa, tal como eu. A minha relação com ele é boa, tal como com todos os jogadores”.

El Chiringuito noticiou também que Ronaldo considera que o seu tempo no clube “merengue” chegou ao fim. O As assegura que o português já sabia da proposta da “Vecchia Signora” desde antes da final da Liga dos Campeões, competição na qual Real Madrid e Juventus se enfrentaram nos quartos-de-finais. No jogo disputado em Turim, de resto, Ronaldo foi ovacionado pelos adeptos italianos, depois de marcar um golo de bicicleta.

Depois da vontade de Ronaldo de voltar ao Manchester United e do alegado interesse do PSG, a Juventus parece ser, agora, o clube mais bem colocado para receber o Bola de Ouro.

PUB