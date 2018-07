Em 2014, Petra Kvitova conquistou o segundo título em Wimbledon e no Grand Slam, após a estreia três anos antes. No derradeiro encontro, venceu a promessa Eugenie Bouchard, então com 20 anos, cedendo somente três jogos. Muitos pensaram que a checa iria partir para uma mão-cheia de títulos em majors, enquanto esperavam que Bouchard se fixasse no top 10, como um dos rostos da nova geração. O que ninguém previu foram os problemas que passaram até regressarem este ano a Wimbledon, ambas com renovadas ambições, mas o destino voltou a surpreender: Kvitova chegou a Londres com cinco títulos conquistados esta época, mas foi eliminada na ronda inicial; a canadiana passou humildemente pelo qualifying e, nesta terça-feira, voltou a vencer, já no quadro principal.

PUB

Além da experiência nos grandes torneios, a checa de 28 anos era a tenista com mais encontros ganhos neste ano, 38. Mas o querer muito vencer retraiu-a e no set decisivo foi Aliaksandra Sasnovich (50.ª) a mais forte, vencendo 11 dos últimos 12 pontos e concluindo, com dois ases, a vitória, por 6-4, 4-6 e 6-0.

“Não pensei que ia ganhar, apenas dei tudo o que podia. Foi um bom encontro, mas acho que posso jogar melhor”, afirmou a bielorrussa de 24 anos, que tinha perdido os cinco encontros que disputou em relva neste ano, mas cuja ambição é enorme: “Estou contente, mas esta é apenas a primeira ronda. Quando se vem para este torneio é para ganhar.”

PUB

Para Kvitova, que sofrera um ataque em Dezembro de 2016 que colocara a carreira em perigo devido a um corte dos tendões da mão esquerda, o regresso aos grandes palcos colocam estas derrotas noutro plano. “Provavelmente, quis muito outra vez. Até já brinquei dizendo que é melhor falhar os Grand Slams nos próximos anos”, disse a número sete do ranking.

Enquanto Kvitova saía de Birmingham, há duas semanas, com o 25.º título da carreira, Eugenie Bouchard entrava no qualifying de Wimbledon, agora como 188.ª mundial, depois de ter chegado ao quinto posto no final de 2014, ano em que venceu jogadoras como Venus Williams, Simona Halep, Karolina Pliskova, Ana Ivanovic e Angelique Kerber. Lesões, distracções e quebra de confiança levaram-na a afundar-se no ranking, mas a determinação ainda lá está. Prova disso? O recurso a Robert Lansdorp, treinador de quatro antigos números um (Tracy Austin, Pete Sampras, Lindsay Davenport e Maria Sharapova).

Com três vitórias no qualifying, Bouchard entrou melhor diante da estreante britânica Gabriella Taylor, oito lugares à sua frente na tabela WTA. Apesar de cedido o serviço em branco, a meio do segundo set, a canadiana soube encontrar o caminho para impor-se, por 0-6, 6-4 e 6-3. “Pelo menos soube lutar pela vitória”, frisou Lansdorp.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apurada igualmente do qualifying, a russa Vitalia Diatchenko (132.ª) provocou a última surpresa do dia ao vencer a compatriota e campeã de 2004, Maria Sharapova (22.ª), por 6-7 (3/7), 7-6 (7/3) e 6-4. Sharapova serviu para fechar o encontro, a 5-3 do segundo set, mas ao fim de três horas cedeu com a 10.ª dupla-falta. Em contraste, Simona Halep, número um do ranking, e Garbiñe Muguruza, campeã em título, venceram em dois sets.

O quadro masculino ficou igualmente desfalcado de três top 10, com as eliminações de Dominic Thiem (7.º) e David Goffin (9.º). Thiem desistiu de sequência de uma queda no set inicial quando Marcos Baghdatis liderava por 6-4, 7-5 e 2-0 e Goffin cedeu diante de Matthew Ebden (51.º): 6-4, 6-3 e 6-4.

Rafael Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev venceram em três sets e Nick Kyrgios precisou de mais uma partida para avançar para a segunda ronda, na qual estão seis tenistas com mais de 36 anos – um novo recorde em Wimbledon na Era Open.

PUB