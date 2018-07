A mudança de LeBron James dos Cleveland Cavaliers para os Los Angeles Lakers foi uma notícia que abalou a NBA, e mais propriamente a conferência Oeste. Os Lakers terminaram a época 2017-18 em 11.º lugar, com um total de 35 vitórias e 47 derrotas. A três meses de começar a nova época, há quem os considere um dos favoritos a vencer a principal liga norte-americana de basquetebol profissional. James, que se torna o sexto jogador entre os oito melhores marcadores na história da NBA a representar os Lakers, tem a missão de devolver o título à equipa californiana.

PUB

Por onde passa, LeBron produz melhorias. Depois de sair dos Cleveland Cavaliers para se juntar a Dwyane Wade e Chris Bosh nos Miami Heat, em 2010-11, a equipa da Flórida viu o seu registo de vitórias e derrotas melhorar de 47-35 para 58-24. Nas quatro épocas em que esteve nos Heat, ajudou a equipa a vencer dois títulos (2011-12 e 2012-13). E quando, em 2014-15, viram regressar o jogador que arrebataram no draft de 2003, os Cavaliers estavam numa maré de quatro épocas seguidas com recorde negativo. Chegou LeBron e a equipa de Cleveland passou de 33-49 para 53-29, para, na época 2015-16, conquistarem o título, recuperando de um parcial de 3-1 na final contra os Golden State Warriors.

Agora, a missão de LeBron James nos Lakers não vai ser fácil, por várias razões. O extremo mudou-se para uma conferência mais competitiva: o Este viu equipas com registos negativos qualificarem-se para os play-off em cinco das últimas dez épocas; do Oeste, qualificaram-se sempre equipas com registo positivo.

PUB

Agora que está no Oeste, "King" James poderá ter que disputar as finais da conferência contra os Golden State Warriors, equipa que conquistou três dos últimos quatro títulos da NBA, se quiser chegar às finais da Liga.

LeBron vai agora competir numa das equipas mais prestigiadas da NBA e habituada a conquistar títulos (apesar de os últimos anos terem sido um fracasso). Os Lakers são a segunda equipa com mais títulos conquistados (16), só atrás dos Boston Celtics, que têm mais um, e James prepara-se agora para tentar engrandecer essa história: passa a ser o sexto jogador entre os oito melhores marcadores da NBA a jogar na equipa californiana. Os outros cinco são Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain e Shaquille O’Neal.

PUB