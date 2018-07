Alfa Semedo vai ser jogador do Benfica para a época 2018-19. O anúncio foi feito pelo clube da Luz, nesta terça-feira, na sua página oficial do Twitter.

“Bem-vindo, Alfa Semedo.” É desta forma que os “encarnados” dão as boas-vindas ao médio de 20 anos. Da mesma publicação, consta um vídeo que mostra vários recortes de jornais que dão conta do interesse de vários clubes no jogador guineense, como o Club Brugge, o Celta de Vigo e o Marselha. No final, surge Semedo já a envergar a camisola do Benfica.

Alfa Semedo chegou ao Moreirense antes da época 2017-18 proveniente dos “encarnados”, que agora recompram o jogador.

Na época anterior, o médio fez 34 jogos pela equipa de Moreira de Cónegos e apontou três golos.

