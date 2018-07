Já são conhecidos os primeiros nomes do festival de música Super Bock em Stock. O antigo guitarrista dos The Smiths, Johnny Marr, e o português Conan Osiris são alguns dos nomes revelados esta terça-feira pela organização. O Super Bock em Stock substitui assim o Vodafone Mexefest, recuperando o nome das primeiras edições do evento. Já a morada mantém-se inalterada: os concertos irão decorrer em várias salas e espaços na zona da Avenida da Liberdade, em Lisboa. O festival acontece entre 23 e 24 de Novembro.

A Johnny Marr e Conan Osiris juntam-se também o norte-americano Elvis Perkins — que traz influências de Bob Dylan, Leonard Cohen, Van Morrison e Nick Drake —, Charles Watson e a banda canadiana The Harpoonist & the Axe Murderer, dos músicos Shawn Hall e Matthew Rogers.

Marr deverá trazer a palco o seu mais recente álbum, Call the Comet, que inclui a música Hi Hello. Depois da fama da banda britânica que eternizou temas como There is a light that never goes out, o músico estreou-se a solo com o disco The Messenger, editado em 2013. Call the Comet é o seu terceiro trabalho a solo.

Charles Watson, o compositor e produtor londrino que integra os Slow Club, actua a solo. Com ele traz o álbum de estreia Now That I’m a River. Já a banda canadiana deverá apresentar Apocalipstick, editado no último ano e que traz até 2018 os blues dos anos 50 e 60.

Os bilhetes já estão à venda e têm o preço de 40 euros para as duas noites — não existem bilhetes diários. O preço sobe após 31 de Agosto. Até 22 de Novembro os bilhetes podem ser adquiridos por 45 euros. Já nos dias do festival o custo será de 50 euros por bilhete.

Os concertos decorrerão no Cinema São Jorge, no Capitólio (Cine-Teatro, Bastidores e Terraço), no Teatro Tivoli BBVA, no Palácio Foz, na Rádio SBSR na Estação Ferroviária do Rossio, na Garagem EPAL, no Palácio da Independência, no Coliseu dos Recreios e na Casa do Alentejo.

