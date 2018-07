O Último Caderno de Lanzarote, que corresponde ao diário de José Saramago em 1998, o ano em que recebeu o Prémio Nobel da Literatura, é o inédito do escritor português que vai ser publicado simultaneamente no mercado português, pela Porto Editora, e no mercado espanhol, pela Alfaguara, em Outubro, o mês em que se comemoram os 20 anos da entrega do Nobel ao autor de Memorial do Convento.

Este é o último caderno dos diários do escritor, explicam Pilar del Río, da Fundação Saramago, e o actual editor de José Saramago, Manuel Alberto Valente no dia em que as suas editoras, a portuguesa e a espanhola, anunciaram por comunicado a publicação deste inédito. O diário começa no dia 1 de Janeiro de 1998 e termina no final desse ano, mas incluirá também duas entradas relativas a Janeiro do ano seguinte, terminando a 14 de Janeiro de 1999.

Quando José Saramago (1922- 2010) apresentou Cadernos de Lanzarote V em Madrid, já falava deste manuscrito, mas na altura adiantou que não sabia se teria tempo para concluir a tarefa devido às limitações de agenda que o Prémio Nobel lhe havia trazido. Pilar del Río descobriu duas notas, uma portuguesa e outra espanhola, de 2001, em que, em Portugal, no jornal A Capital, e em Espanha, no El Comercio de Gijon, vinha já referida a existência do tal caderno, e que ele deveria ser publicado em Portugal pela Editorial Caminho e por aquele que era o editor de José Saramago à época, Zeferino Coelho, entre Janeiro e Fevereiro de 2002, o que acabou por nunca acontecer.

“Curiosamente, na edição espanhola que agrupa o último volume dos Cadernos de Lanzarote, na última página, Saramago escreve: ‘Existindo inédito um sexto Caderno, está claro que seria jurar em falso dizer que depois do quinto Caderno não haveria mais nada’”, explicou Manuel Alberto Valente.

Por que é que este Caderno só aparece agora, 20 anos depois de ter sido escrito, e simbolicamente no ano em que se comemoram os 20 anos da atribuição do Nobel? Pilar del Río contou que há uma certa perplexidade pelo facto de um autor, vários editores, a tradutora, sabendo da existência deste Caderno, nunca mais se tenham lembrado dele. “É surpreendente, mas foi assim que aconteceu. Na voragem daqueles anos, José Saramago publicou A Caverna [2000], fez a apresentação, entretanto, de outro livro que se seguiu”, mas este acabou por nunca ter sido publicado, mesmo depois de a sua existência ter sido anunciada publicamente pelo próprio autor.

A pasta Cadernos de Lanzarote estava no computador de José Saramago, e sempre que Pilar del Río lá entrava, pensava que eram os cadernos que já estavam publicados. Mas, no final de Fevereiro, um dia estava à procura de uma referência a uma conferência por causa do livro que reúne conferências e discursos públicos de José Saramago, que o seu biógrafo Fernando Gómez Aguilera, autor do livro e curador da exposição José Saramago. A Consistência dos Sonhos, está a organizar, Pilar del Río fez o que nunca tinha feito, que foi clicar nessa pasta, e deparou-se com: caderno 1, caderno 2, caderno 3, caderno 4, caderno 5 e caderno 6…

Pilar del Río sabia que existiam cinco cadernos e que havia textos que Saramago tinha escrito, mas pensava que estavam por organizar. Eram duas da manhã e, de repente, Pilar fica surpreendida, pois encontra um caderno completo que nunca tinha sido publicado.

“Vinte anos depois, José Saramago continua a falar-nos”, diz agora a “presidenta” da Fundação Saramago.

O Último Caderno de Lanzarote vai ser publicado a 8 de Outubro, o mesmo dia em que há 20 anos foi atribuído a José Saramago o Prémio Nobel da Literatura e em que começa em Coimbra, no Convento de São Francisco, o Congresso Internacional José Saramago: 20 Anos com o Prémio Nobel, organizado pelo Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.

