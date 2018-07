A Christian Dior vai fazer uma grande retrospectiva de seus glamorosos vestidos no museu Victoria & Albert, em Londres, em 2019, depois de um sucesso de bilheteria em Paris.

"Christian Dior: Designer de Sonhos", em exibição entre 2 de Fevereiro e 14 de Julho, traçará a evolução da casa de moda, começando com as criações de seu fundador homónimo. Dior, que lançou o selo em 1947 e vestiu estrelas como Grace Kelly e Ava Gardner, também é famosa pelo preto e branco “Bar Suit” apresentado no mesmo ano, que influenciou as silhuetas de ampulheta e as saias armadas dos anos 1950.

Enquanto o Musée des Arts Decoratifs de Paris realizou uma retrospectiva semelhante – a exposição, que terminou no início de 2018, tornou-se uma das mais visitadas de todos os tempos –, a versão no museu londrino também explorará o fascínio da Christian Dior pela Grã-Bretanha.

A exposição também terá trabalhos posteriores a Dior, incluindo da sua actual designer Maria Grazia Chiuri.

