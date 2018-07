A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) inicia no sábado, no Porto, uma campanha de alerta em relação aos cuidados a ter com o sol em férias e no trabalho, que inclui um roteiro itinerante por todo o país.

Segundo a APCC, a Carrinha de Sensibilização vai percorrer, pela primeira vez, até final de Julho, o país de norte a sul e do litoral ao interior, junto de praias marítimas e fluviais, bem como locais de trabalho ao ar livre, nomeadamente junto de trabalhadores da construção civil e da agricultura.

"Neste Verão, com Moderação" é a mensagem que a APCC irá transmitir nesta iniciativa que conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) e da Direcção-Geral da Saúde.

No sábado, na Avenida Brasil, no Porto, o dermatologista e presidente da APCC, Osvaldo Correia, assim como outros dermatologistas e diversas figuras públicas – como a ex-atleta Rosa Mota e o apresentador de televisão Jorge Gabriel – lançarão esta Campanha de Verão.

Na cerimónia será lembrada a elevada incidência dos cancros da pele, a necessidade de melhorar a protecção no desporto, ao ar livre e no trabalho e será explicado como fazer o auto-exame para identificar o mais precocemente possível eventuais cancros de pele que podem ocorrer mesmo em idade de adulto jovem, "muitas vezes pelos exageros cumulativos de exposição exagerada e inadequada ao sol", refere a APCC.

Depois do Porto, o Roteiro do Verão passará, no domingo, pela praia fluvial de Macedo de Cavaleiros, por Coimbra (dia 13), num estaleiro de obra de construção civil, por Aveiro (dia 14), nos canais da ria, pelo distrito da Guarda (dia 15) numa praia fluvial, e por Peniche (dia 21), com a selecção portuguesa de surf, para lembrar os cuidados a ter com o sol nos desportos náuticos.

Em 22 de Julho, a carrinha de sensibilização estaciona em Cascais, no dia seguinte no Bombarral, junto de agricultores, no seu local de trabalho, e, no dia 28, em Vilamoura, na Praia da Falésia.

Em cada um destes locais está prevista uma sessão de esclarecimento da população, com a participação de dermatologistas locais. Em simultâneo, mas até final de Agosto, vão estar colocados cartazes e muppies em mais de 100 autarquias com a mensagem "Sol e Pele, Saber Conviver".

Este é o 16.º ano consecutivo de acções de sensibilização nas praias, organizadas pela APCC, mas o primeiro ano em que será feito um roteiro itinerante por todo o país.

