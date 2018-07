JSD quer explicações sobre critérios de correcção no exame nacional de Matemática

A Juventude Social-Democrata (JSD) pediu nesta segunda-feira explicações ao Governo e ao Iave sobre uma "mudança de critérios de correcção" no exame nacional de Matemática, que considera "inaceitável" e que diz ter criado desigualdade entre os alunos.

Em comunicado e em perguntas entregues na Assembleia da República, a JSD alerta que no cabeçalho do exame de Matemática A, realizado em 25 de Junho por mais de 45 mil estudantes, foi dada uma indicação aos alunos para responderem apenas a um dos itens da prova, devido às diferenças entre os que aprenderam de acordo com o anterior e o novo programa curricular.

PUB

No entanto, numa nota enviada aos professores correctores três dias depois da realização da prova "o Instituto de Avaliação Educativa (Iave) deu instruções opostas, estipulando que se o aluno tiver acabado por responder aos dois itens e uma das respostas estiver correcta, esta deve ser considerada para efeitos de cotação". "Estas instruções dadas pelo Iave são contrárias àquelas que foram dadas no exame. A JSD estranha esta mudança de critérios que prejudica os alunos que se limitaram a responder de acordo com as regras que o próprio enunciado do exame estabelecia", critica a JSD.

PUB

A organização jovem do PSD aponta também a "alteração súbita da estrutura dos exames, sem aviso prévio aos estudantes" e alterações de cotações de perguntas.

"Perante estas modificações, os professores consideraram que os jovens estudantes foram 'autênticas cobaias'. Esta é uma situação de manifesta desigualdade criada entre alunos, optando o Iave por prejudicar curiosamente aqueles que se limitaram a cumprir as instruções", acusa a JSD, que classifica a situação de "inaceitável".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estas críticas são repetidas nas perguntas entregues no Parlamento e dirigidas ao ministro da Educação e ao presidente do Iave, subscritas pela deputada e líder da JSD Margarida Balseiro Lopes e outros deputados da bancada do PSD.

"Quais foram as razões que levaram a que o Iave mudasse os critérios de correcção, contrariando as instruções dadas no exame e prejudicando os alunos que cumpriram as regras do enunciado?", questionam.

Já ao ministro Tiago Brandão Rodrigues, a JSD questiona se considera "aceitável esta mudança de critérios, contrariando as instruções dadas no exame e prejudicando os alunos que cumpriram as regras".

PUB