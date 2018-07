Desmantelada rede de tráfico de droga que abastecia Lisboa e Setúbal

A GNR apreendeu centenas de doses de heroína e cocaína e deteve dez pessoas suspeitas de pertencer a uma rede de tráfico de droga que abastecia os concelhos de Lisboa e Setúbal, anunciou esta segunda-feira a força de segurança.

PUB

Numa operação coordenada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer, que mobilizou mais de uma centena de militares de vários comandos territoriais, foram realizadas 20 buscas nos concelhos do Cadaval, Lisboa (distrito de Lisboa), Montijo e numa cela do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola, ambos no distrito de Setúbal.

Onze pessoas foram constituídas arguidas, uma das quais se encontra a cumprir pena naquele estabelecimento prisional, e as restantes dez, sete homens e três mulheres, foram detidos nas buscas.

PUB

Durante a operação, a GNR veio a encontrar e a apreender 485 doses de cocaína, 460 de heroína, mais de 11 mil de haxixe e 630 de MDMA, que valeriam mais de 45 mil euros no mercado ilícito.

Segundo a mesma fonte, as buscas foram realizadas nas residências e nas viaturas dos suspeitos, que se dedicavam todos à venda da droga a consumidores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A GNR apreendeu também sete veículos, 2440 euros em dinheiro, uma arma de fogo e seis armas brancas, 12 munições, 26 telemóveis, um tablet, cinco plantas de cannabis e diversos objectos usados para cortar em doses e embalar a droga.

A operação decorreu entre as 13h de domingo e a madrugada de segunda-feira e envolveu 108 militares dos Comandos Territoriais de Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Évora e Faro e da Unidade de Intervenção da GNR.

Os arguidos, na sua maioria com antecedentes criminais, vão ser presentes no Tribunal de Torres Vedras, da Comarca de Lisboa Norte, na terça-feira.

PUB