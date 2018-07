Carlos César promete que os socialistas vão fazer mais, incluindo no Orçamento, para incluir investimentos nas acessibilidades considerados urgentes para a região do Baixo Alentejo. Esta segunda-feira de manhã, em Beja, o presidente do grupo parlamentar dos socialistas revelou que, até ao final do ano, vai abrir o troço da auto-estrada A26, que está há muito concluído, e que vai iniciar-se o concurso para a electrificação da ferrovia no Alentejo.

PUB

"Esta nossa visita serve para nós aprendermos, mas também de nada serviria se não fizéssemos nada depois. Por isso, tentaremos verter para o plano político, para o plano orçamental e para o plano da acção governativa o conhecimento adquirido", disse o líder parlamentar de manhã, antes mesmo de ouvir as reivindicações dos bejenses, pela voz dos representantes do movimento "Beja merece +".

Foi depois da reunião com o movimento, que aconteceu em plenos paços do concelho, que César deu duas novidades: que o troço da A26, que permite a ligação da cidade à A2 (apesar de ainda ficar a meio caminho, há um troço concluído) será aberto ainda este ano; e que o projecto para electrificar a ferrovia também será lançado ainda em 2018.

PUB

"Olho para o troço da auto-estrada que está ainda por abrir e que abrirá certamente ainda este ano e lembro-me que estava parada e que quem a pôs de novo a ser concluída foi o PS", disse Carlos César.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já sobre a ferrovia, o caso é mais complicado, porque implica uma alteração ao Plano Nacional de Investimentos. "Estamos na fase de conclusão de um quadro de apoio financeiro comunitário, que é difícil alterar, mas temos também perspectivas de poder avançar com alguns investimentos, por exemplo da electrificação da linha férrea do Alentejo", começou por dizer. "Essa é uma obra que terá o seu começo, que será finalizada e que eu estimo, se tudo correr bem neste e no próximo ano, que o PS também tenha a honra de a fazer avançar", disse.

Contudo, César não explicou se a obra será contemplada neste quadro actual — e para já não consta — ou se será apenas no seguinte, cujo envelope global ainda está em negociações com a União Europeia. "O Governo estará em condições de lançar o concurso para a elaboração do projecto de electrificação dessa via ainda este ano e isso será importante, mas não tenho dúvidas de que o grupo parlamentar do PS é especial estará envolvido na inclusão desse investimento no âmbito do Plano Nacional de Investimentos que está a ser prefigurado para o quadro financeiro plurianual", afirmou.

Estas foram algumas das informações que o socialista deu neste primeiro dia de jornadas parlamentares que não contam com a presença do ministro que tutela os fundos comunitários, Pedro Marques. Questionado de novo sobre a ausência do ministro, respondeu que o partido não precisa "dessa tutela ministerial para conhecer as coisas nem para decidir sobre elas".

PUB