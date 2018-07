Um teste à “geringonça”

Se o PCP e o BE votarem contra as leis laborais, no próximo dia 6, penso que a “geringonça” já não faz sentido e o melhor é acabar com ela. Sempre fui um defensor acérrimo do acordo de esquerda, que tem tido ganhos políticos e sociais inquestionáveis, mas as sucessivas votações do BE e PCP contra o PS levam-me a rever a minha posição, em nome do bom senso e da lógica e racionalidade políticas. Ou há acordo, ou não há. Se há, como parece ainda haver, tem de ser respeitado e cumprido. Senão, a “geringonça” não passa de uma palhaçada e é melhor vir o bloco central. Embora não o aprecie, será, sem dúvida, preferível ao triste espectáculo que o acordo de esquerda está a oferecer ao país. Em democracia, há sempre alternativas. É uma regra de ouro que deve ser aplicada, quando se justifica. E o lamaçal político em que o país está mergulhado, por causa dos desentendimentos na esquerda, impõe outra solução, que poderá já começar com o PSD e o PS a votarem favoravelmente, e em conjunto, o OE 2019. As eleições antecipadas seriam evitadas e o país só ganharia, e bastante, com isso.

Simões Ilharco, Lisboa

Serviço Nacional de Saúde

O serviço nacional de saúde britânico, apelidado como um exemplo, está em situação de ruptura, em virtude de anos de subfinanciamento e aumento da procura. As listas de espera estendem-se por vários meses para a realização de uma cirurgia e o tempo de resposta para um acidente grave é o mais elevado dos últimos 50 anos. Desde a década de 50, o número de pacientes cresceu 42% e a despesa pública apenas 1,2%, o que é muito pouco para fazer face às exigências do serviço. (...) O caso do sistema nacional apresenta inúmeras semelhanças e demostra a necessidade de um esforço de racionalização e adopção de procedimentos que justifiquem a sua eficiência nos tratamentos. A pressão demográfica e os custos com novas tecnologias constituem um importante encargo para o Estado e, a menos que se efectuem reformas rápidas, o nosso Serviço Nacional de Saúde será insustentável.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Kafka e serviços mínimos

Quando se fazem greves é inevitável haver lesados, não apenas por causa de quem faz greve mas também por causa de quem não cede perante as reivindicações. Pelas mesmas razões que são requeridos serviços mínimos para as avaliações, também, e mais, se deveriam convocar serviços mínimos no caso de se pôr em causa os cuidados de saúde, por exemplo, de uma cirurgia. Neste caso, causar o risco de agravamento da saúde do cidadão será da responsabilidade de quem faz greve e, como no caso dos professores, da responsabilidade do governo que não aceite as reivindicações. No caso particular dos professores, (...) se não é indispensável que, para avaliar, estejam os professores que propõem as notas, como se justifica que numa reunião desta natureza o professor só possa faltar se estiver de baixa de longa duração? Como se explica que um Conselho de Turma, durante a greve, possa ser realizado com, por hipótese, seis professores mas não com cinco? (...) Talvez Kafka conseguisse explicar este processo. Afinal, o culpado é apenas um professor incógnito que ponha em causa os 50% do Conselho de Turma.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

