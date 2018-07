À terceira foi de vez. Andrés Manuel López Obrador, líder do Movimento Regeneração Nacional (MORENA, de esquerda), venceu as eleições presidenciais deste domingo, no México, com cerca de 53% dos votos — depois de duas candidaturas presidenciais que perdera, em 2006 e 2012. Sucede a Enrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI, de centro-direita), levando o país para a esquerda depois de anos a ser governado por regimes de direita e centro-direita.

PUB

López Obrador, de 64 anos, era o grande favorito à vitória de domingo e já prometeu que respeitará as liberdades civis, que não haverá ditadura no seu governo e que tentará manter relações amigáveis com os Estados Unidos. Disse ainda que a melhor maneira de combater a pobreza era combater a violência.

O recém-eleito Presidente encontrar-se-á com Peña Nieto nesta terça-feira para discutir alguns assuntos quanto à transição.

PUB

Para trás nesta corrida presidencial ficou o advogado de direita Ricardo Anaya, que com 39 anos era o principal rival de Obrador. Anaya somou cerca de 22,8% dos votos. Já o antigo ministro das Finanças e dos Negócios Estrangeiros de Peña Nieto, José Antonio Meade, ficou em terceiro lugar com cerca de 16,3% dos votos. Em último, com 5,5%, ficou Jaime Rodríguez, cuja candidatura presidencial ficou marcada por comentários polémicos (ao sugerir “cortar a mão” aos corruptos ou ao dizer que o seu cavalo lhe fica “mais barato” do que a sua mulher).

PUB