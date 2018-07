Onze pessoas da mesma família foram encontradas sem vida na manhã deste domingo nos arredores de Deli, na Índia. Dez das vítimas foram encontradas enforcadas, vendadas, amordaçadas e com as mãos atadas atrás das costas, segundo informaram as autoridades indianas. Apenas uma das vítimas, uma mulher de 77 anos, foi encontrada no chão, embora apresentasse igualmente sinais de estrangulamento.

A polícia indiana diz ter recolhido provas, incluindo mensagens escritas à mão, que sugerem que as mortes podem ter acontecido no âmbito de um ritual religioso. “Coincidentemente, estas notas descrevem algo muito semelhante à forma como as bocas e olhos dos mortos estavam atados e tapados”, disse um agente da polícia indiana citado pelo New York Times.

Para além da matriarca de 77 anos, foram encontrados mortos os seus dois filhos e as respectivas mulheres, uma filha e cinco netos, dois dos quais menores de idade. A família explorava um pequeno negócio de venda de madeira prensada e uma mercearia, adjacente à habitação. E foi o facto de o estabelecimento não ter estado aberto este domingo que levou um vizinho a procurar as vítimas. “Quando entrei na loja, todas as portas estavam abertas e os corpos estavam pendurados no tecto, com as mãos atadas”, contou o homem que descobriu os cadáveres à BBC.

A família no centro deste mistério vivia nos arredores de Deli, mais precisamente na cidade de Burari, há cerca de 20 anos. A localidade é um destino habitual para migrantes oriundos de outras zonas do país e é conhecida pelos elevados índices de violência.

