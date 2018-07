O trauma da eliminação da selecção alemã no Mundial de futebol na Rússia resvalou esta semana para a capa da revista Der Spiegel, mas o pano de fundo do artigo é mais abrangente – e com um tom saudosista e catastrofista pouco associado à imagem do país no resto do mundo.

Numa página dominada por uma bandeira alemã com a tinta a escorrer, sinal de que o prazo de validade já terá sido ultrapassado, a revista sentencia: "Futebol, política, economia. Era uma vez um país poderoso."

Lá dentro, o artigo junta a derrota da Mannschaft liderada pelo seleccionador Joachim Löw à crise política na coligação de governo, que pode enfraquecer Angela Merkel, e ao escândalo de manipulação na indústria automóvel do país, para fazer uma pergunta em tom catastrofista: "Como chegámos até aqui?"

"O futebol e a selecção nacional foram sempre um sismógrafo do estado do país. É esse o caso neste Verão de 2018. A Alemanha está politicamente e futebolisticamente exausta, e o escândalo do diesel está a afectar o país de uma forma vergonhosa", conclui a revista.

