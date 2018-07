Mais do que reduzir a sinistralidade, a intervenção de 134 milhões de euros no Itinerário Principal 3 (IP3) deve servir para melhorar a competitividade do território, entende o primeiro-ministro. António Costa foi a Penacova nesta segunda-feira de manhã para apresentar a primeira fase da requalificação e duplicação do IP3. Quando os trabalhos previstos estiverem terminados, o percurso que liga Coimbra a Viseu será feito em menos 22 minutos em relação aos 65 minutos actuais.

E essa redução de um terço, entende Costa, “já seria suficiente para justificar esta obra”. Mas, para além da diminuição da sinistralidade, há mais: “Esta é uma obra central para reforçar a coesão interna da região da Centro, mas também para melhorar a competitividade”, uma vez que se facilita o acesso de empresas da zona ao porto da Figueira da Foz, mas também à fronteira com Espanha.

No entanto, se esta “é uma obra necessária”, não é “suficiente para produzir, por si, investimento no interior”, afirmou do palanque António Costa, que abandonou Penacova sem responder a questões dos jornalistas. Para o primeiro-ministro, há um conjunto de aspectos relacionados que podem ajudar a contrair a tendência de desertificação. Para atrair e fixar é necessário criar emprego sendo que, para o fazer, é necessário atrair investimento empresarial. Por sua vez, para que tal aconteça, há necessidade de criar “boas condições de acessibilidade”. As infra-estruturas, defendeu o chefe do governo, são apenas uma ferramenta, representando uma visão estratégica.

Nesse sentido, Costa recordou que foi colocado em discussão pública o Plano Nacional de Investimento para a próxima década, apelando a uma "ampla participação naquelas que devem ser as prioridades do país" de autarcas, empresários ou associações ambientais. A última década demonstrou a necessidade de o fazer, sublinhou. "O caso do IP3 é exemplar desse ponto de vista", com os seus sucessivos estudos, atrasos e diferentes soluções apresentadas ao longo dos anos.

