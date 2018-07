O português João Sousa, 45.º do ranking mundial, foi nesta segunda-feira eliminado na primeira ronda do torneio de ténis de Wimbledon, pelo ucraniano Sergei Stakhovsky, 109.º do mundo, por 6-3, 6-3, 5-7, 1-6 e 6-4.

Na relva do All England Club, em Londres, Stakhovsky somou o segundo triunfo frente ao vimaranense, em 3h32m, e assegurou a passagem à segunda ronda, na qual vai defrontar o norte-americano Sam Querrey, 13.º da hierarquia.

O número um português, que já tinha vencido duas vezes o ucraniano, mantém como melhor resultado no Grand Slam britânico a presença na terceira ronda, em 2016.

Igualmente afastado do torneio foi Gastão Elias (118.º), ao perder com o espanhol Guillermo García-López (65.º), por 6-2, 6-4 e 6-2. O veterano García-López somou a segunda vitória perante o português, ao fim de 2h02m, e assegurou a passagem à segunda ronda, na qual vai defrontar o russo Daniil Medvedev, 67.º da hierarquia, que afastou o croata Borna Coric, 20.º.

