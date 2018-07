O FC Porto regressou esta segunda-feira ao Olival para iniciar a pré-temporada 2018-19 e a defesa do título de campeão, apresentando-se com dois reforços e ainda a confirmação da contratação do médio Ewerton (ex-Portimonense), válida por quatro temporadas.

João Pedro e Saidy Janko, reforços para o lado direito da defesa, estiveram em destaque. A dupla integrou a sessão de trabalho realizada no Centro de Treinos sob as ordens da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição.

No relvado do Olival estiveram também os guarda-redes Iker Casillas, José Sá, Vaná e Fabiano, o defesa Alex Telles, os médios Óliver Torres, Otávio, Paulinho e Sérgio Oliveira e os avançados Gonçalo Paciência, Hernâni e Soares, que transitaram do plantel principal da época passada.

Neste arranque, Sérgio Conceição observará vários jogadores da formação B (Diogo Leite, Diogo Queirós, Oleg Reabciuk, Luizão e Bruno Costa), enquanto o médio nigeriano Mikel, que estava cedido ao Bursaspor (Turquia), o avançado André Pereira (V. Setúbal) e o extremo brasileiro Galeno (Portimonense) também estão de regresso e integram os trabalhos de pré-temporada.

Danilo, um dos grandes ausentes nos convocados de Fernando Santos para o Mundial 2018, e o espanhol Adrián López, que esteve cedido ao Deportivo, marcaram presença no Olival, mas apenas no ginásio.

Felipe, Osório, Waris, Marega, Brahimi, Aboubakar e André André não se apresentaram no Olival, autorizados pelo FC Porto, embora nem todos devam integrar o plantel definitivo. Entre os ausentes no primeiro dia de trabalho da nova temporada contam-se os jogadores presentes no Mundial 2018, casos do nigeriano Chidozie e dos mexicanos Layún, Herrera e Corona.

Até ao primeiro jogo oficial da temporada, frente ao Desp. Aves, para a Supertaça Cândido de Oliveira, dia 4 de Agosto, em Aveiro, Sérgio Conceição deverá ter o plantel praticamente definido, entre dispensas e a chegada de mais reforços, em especial para o eixo da defesa, após a saída de Marcano para a Roma (Itália).

O cumprimento do fair-play financeiro da UEFA, na época passada, associado ao encaixe financeiro já realizado com as vendas dos passes desportivos de Ricardo Pereira (Leicester) e Diogo Dalot (Manchester United) permitem ao FC Porto apostar mais e melhor no reforço do plantel, que terá como um dos objectivos a renovação do título de campeão.

Os campeões nacionais vão manter-se no Olival durante as próximas duas semanas antes de rumarem a Lagos, no Algarve, onde vão realizar um estágio entre os dias 16 e 25 de Julho. No Algarve, os portistas vão disputar três jogos particulares: dia 17 de Julho, frente ao Portimonense, dia 20 frente ao Lille e dia 22 com o Everton.

Terminada a preparação a sul, o FC Porto regressa ao Estádio do Dragão para defrontar o Newcastle, no dia 28, para o jogo de apresentação aos sócios e adeptos.

"Grande responsabilidade"

Mas o dia do FC Porto teve uma novidade, com a apresentação de Ewerton: "Enquanto criança, quando jogamos na rua, sonhamos sempre um dia chegar a um clube como este. É um sonho, um objectivo chegar aqui. É o ponto alto de toda a minha trajectória", afirmou o jogador que no Brasil actuou por Fluminense, América (RN), Desportivo Brasil, Paulista e Madureira.

Por sua vez, Sérgio Conceição assumiu a ambição de conseguir um bom campeonato e melhorar nas outras competições. No final do primeiro treino, o técnico fez um balanço positivo do arranque dos trabalhos, comparando-o com o da época passada, quando os “dragões” se sagraram campeões, chegaram aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e às meias-finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga.

"Correu bem, dentro do esperado, como o primeiro dia do ano passado. O sentimento é sempre de grande ambição, de grande responsabilidade, de sabermos que partimos como campeões nacionais e isso traz essa mesma responsabilidade ", disse Sérgio Conceição.

O treinador salientou a entrada dos reforços, algo que traz uma nova dinâmica ao trabalho. "Nunca é tudo igual. Há sempre situações diferentes. Faz parte do nosso trabalho. Existe um ou outro jogador diferente. A dinâmica está lá, a base de sempre. Estamos preparados para uma época difícil, na qual somos a equipa a abater porque fizemos uma exibição excelente no campeonato nacional. Podemos fazer melhor nas outras provas, esse é um dos grandes objectivos", concluiu.

