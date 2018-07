Chris Froome vai participar na edição deste ano da Volta à França. A Union Cycliste Internationale (UCI), organização que tutela o ciclismo mundial, ilibou a acusação de dopping que recaía sobre o ciclista britânico. Froome viu-se afastado pela organização da Volta à França no domingo, depois de terem sido encontrado valores altos de sabutamol em análises anti-dopping do ciclista durante a Volta à Espanha em 2017.

A UCI ilibou o ciclista britânico por considerar que esses valores de sabutamol não constituíam uma ilegalidade. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira através de um comunicado publicado no site da UCI. "A UCI em conjunto com a Agência Internacional Antidopagem (WADA) considera, com base nos factos específicos deste caso, que a amostra de Froome não constitui uso irregular", pode ler-se no comunicado da organização.

Sendo sabutamol um estimulante pulmonar, o ciclista teria justificado o seu consumo como uma forma de combater a asma e, ainda, referiu que o fez com o conhecimento da equipa médica da Sky Team — equipa de Froome, segundo avança a BBC.

Froome manifestou-se aliviado pela decisão da UCI e sublinhou a sua inocência, a qual sempre defendeu desde meados de Novembro, altura em que surgiram as primeiras acusações de dopping em torno do ciclista. "Agradecido e aliviado por finalmente ter encerrado este capítulo, foram nove meses emocionalmente duros. Obrigado a todos os que me apoiaram e acreditaram em mim durante o processo", escreveu Froome na sua página do Twitter.

Para além de estar autorizado a participar na edição do Tour deste ano, o ciclista britânico mantêm no seu palmarés as conquistas da Vuelta, em 2017 e do Giro de Itália em 2018. Chris Froome venceu as últimas três edições da Volta à França.

A edição do Tour deste ano arranca no próximo sábado e terminará no dia 29 de Julho.

