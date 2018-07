O Brasil venceu esta segunda-feira, em Samara, o México por 2-0, com golos de Neymar (51') e Firmino (88'), garantindo a qualificação para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo da Rússia.

O Brasil fica a aguardar o resultado do Bélgica-Japão para conhecer o adversário da próxima fase, a disputar na sexta-feira, em Kazan.

Muito por culpa das inúmeras intervenções do guarda-redes mexicano, Ochoa, o Brasil teve que lutar praticamente até ao final para assegurar a passagem aos "quartos".

O México dispôs, inclusive, da primeira ocasião de golo do encontro, mas apesar da forte réplica, não conseguiu anular o futebol de Neymar e companhia.

