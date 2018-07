Depois de ter estado a perder por 0-2, a Bélgica deu a volta ao marcador e eliminou o Japão nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo. Vertonghen (69’), Fellaini (74’) e Chadli, já no período de compensação, fizeram os golos da selecção belga, que agora vai defrontar o Brasil nos quartos-de-final.

