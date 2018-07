Já aconteceu muita coisa inesperada no Mundial 2018. A eliminação da Alemanha, campeã do mundo, foi a maior de todas, num Mundial que, nos últimos dois dias, também perdeu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Andrés Iniesta, três dos melhores futebolistas da última década. Nesta segunda-feira, em Samara (15h, SPTV1), entra em campo mais um favorito que já passou por um mau bocado na Rússia, mas que parece ter encontrado o caminho certo - o Brasil. Só que não se poderá acomodar aos sinais de retoma, nem ao seu favoritismo teórico. É que o México já deu mostras de brilhantismo neste Mundial e é uma selecção com uma obsessão.

PUB

Agora que o Mundial entrou na fase da aceleração, as máquinas terão de estar bem afinadas e isso, no caso do Brasil, é ter Neymar a voltar ao seu melhor. Muito criticado pelo pouco que fez no primeiro jogo, Neymar tem subido de rendimento e Tite reconhece a evolução da sua “estrela”. “Ele retomou o seu nível máximo, com técnica, função táctica, recuou para ajudar na marcação, transição com bola, precisão de finalização e finta. Contra o México não sei, mas ele retomou o alto nível”, elogiou o seleccionador brasileiro.

O progresso do “escrete” neste Mundial tem sido em crescendo e, enquanto Neymar não entrava no ritmo, foi sustentado pela excelente forma de Philipe Coutinho, o único brasileiro que já marcou dois golos neste Mundial. E, só por isso, este Brasil já parece melhor que o de 2014, mesmo não tendo ainda chegado tão longe. É que nesse Mundial, a selecção brasileira pareceu demasiado dependente de Neymar e, sem ele (e sem Thiago Silva), perdeu 7-1 nas meias-finais com a Alemanha, um dos jogos mais traumáticos da história do futebol brasileiro e que ficou conhecido como o “Mineiraço”.

PUB

No jogo com o México, e seguindo a política de rotatividade de Tite, Thiago Silva voltará a ser o capitão de equipa, uma função que já foi desempenhada neste Mundial por Marcelo e por Miranda. O experiente central brasileiro acredita que este será o jogo da explosão de Neymar, que também é seu companheiro de equipa no PSG, que já teve Mbappé a brilhar no Mundial: “Depois desse jogo da França, fiquei com o pensamento de que o nosso jogo será do Neymar.”

“El quinto partido”

O México tem um trauma bem maior para suportar em Mundiais, que é o de nunca ter passado dos oitavos-de-final nas últimas seis edições. “El quinto partido” é uma obsessão mexicana que dura desde 1986, um Mundial que organizou e o único em que conseguiu fazer cinco jogos. Depois desse Mundial, o México sempre se qualificou na fase de grupos, mas caiu sempre ao jogo quatro, eliminado sucessivamente por Bulgária (1994), Alemanha (1998), EUA (2002), Argentina (2006 e 2010) e Holanda (2014).

Agora é uma selecção cinco vezes campeã mundial que está entre o México e o jogo cinco. “O Brasil é uma grande equipa e atrevo-me a dizer que é a melhor do mundo. Isso de chegar ao quinto jogo… Merecemos estar aqui e só temos de fazer um grande jogo contra a melhor equipa do mundo”, sustenta Juan Carlos Osório, o experiente treinador colombiano que tem conduzido os destinos do México desde 2015 e que teve uma curta experiência a trabalhar no futebol brasileiro – treinou o São Paulo entre Maio e Outubro de 2015.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“El tri” foi das selecções que mais impressionou na fase de grupos, sobretudo pela sua brilhante exibição logo na primeira jornada, com uma vitória por 1-0 sobre a Alemanha, e que teve continuação no jogo seguinte com os coreanos, mas toda a euforia mexicana desapareceu com a derrota inesperada frente aos suecos por 3-0, um resultado que só não teve maior significado porque a Coreia também derrotou a “mannschaft” – e, em forma de agradecimento, os adeptos mexicanos foram celebrar junto à embaixada da Coreia na Rússia e obrigaram o embaixador a beber shots de tequila.

PUB

Andres Guardado, o capitão mexicano, está confiante. “Estamos motivados por termos chegado até aqui e não me passa pela cabeça que este seja o meu último jogo pela selecção no Mundial”, diz o médio de 31 anos, um dos muitos jogadores experientes desta selecção e que terão na Rússia a sua última oportunidade num Mundial – para além de Guardado, jogadores que marcaram uma geração na selecção mexicana, como Rafa Márquez, Oribe Peralta ou mesmo “Chicharito” Hernández dificilmente voltarão a um Mundial. E no México estarão ainda muitas caras conhecidas dos portugueses, como a do benfiquista Jiménez e dos portistas Herrera, Corona e Layún.

Este será o 43.º jogo entre Brasil e México, e o quinto em Mundiais. A vantagem é totalmente brasileira, que não sofreu sequer um golo nos quatro confrontos anteriores, todos durante a fase de grupos. O Brasil ganhou os três primeiros (4-0 em 1950, 5-0 em 1954 e 2-0 em 1962) e houve um empate sem golos há quatro anos. A última vez que o México venceu o Brasil foi num particular de 2012, por 2-0.

PUB