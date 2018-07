Uma incrível reviravolta no marcador permitiu à Bélgica eliminar o Japão nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo e marcar encontro com o Brasil na próxima fase da competição. Logo no início da segunda parte os belgas viram-se a perder por 0-2, mas nunca baixaram os braços e conseguiram anular a vantagem nipónica. E, no derradeiro lance do encontro, a Bélgica evitou o prolongamento e garantiu o triunfo, para enorme desilusão dos japoneses, que sonhavam com a melhor prestação de sempre em Mundiais (nunca passaram dos “oitavos”, fase na qual caíram nas edições de 2002 e 2010).

Num jogo intenso, a Bélgica evidenciou fragilidades defensivas mas puxou dos galões e mostrou que continua a ser uma forte candidata às posições de pódio na Rússia. Foi a primeira vez desde 1970 que uma selecção recuperou de um 0-2 na fase a eliminar de um Mundial. Segue-se um duelo previsivelmente apaixonante com o Brasil, nos quartos-de-final — no qual os belgas terão de ser mais competentes na defesa, sob risco de serem castigados por Neymar, Firmino, Coutinho e companhia.

PUB

PUB

Roberto Martínez recuperou a sua melhor fórmula após as poupanças feitas contra a Inglaterra, na derradeira partida da fase de grupos, mas a Bélgica demorou a sentir-se confortável em Rostov. Hazard testou Kawashima (27’), mas seria o Japão a estar mais perto do golo durante o primeiro tempo: Inui cabeceou, após cruzamento de Nagatomo, mas directamente para as mãos de Courtois (31’). E Nagatomo voltou a estar no passe para Osako, que, embora em posição irregular, desviou levemente e viu Courtois deixar a bola escapar-lhe entre as mãos (44’) — teve de reagir para segurá-la antes de entrar na baliza.

O ritmo aumentou e a emoção também, numa segunda parte imprópria para cardíacos. Haraguchi inaugurou o marcador após grande passe de Shibasaki (e falhanço de Vertonghen, que não conseguiu o corte), e Inui ampliou a vantagem japonesa com um tiro incrível, sem hipótese para Courtois, que bem se esticou. Pelo meio a Bélgica ainda atirou ao poste da baliza de Kawashima, por Hazard, mas tremia pela sua fragilidade defensiva.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com dois golos de vantagem, o Japão sonhava em chegar, pela primeira vez, aos quartos-de-final de um Mundial. Mas o despertar seria tremendamente amargo. Vertonghen começou por redimir-se do falhanço que permitiu o primeiro golo do encontro, ao apontar o 1-2 de forma aparentemente involuntária. Após canto, a defesa japonesa não conseguiu afastar a bola, que sobrou para o central belga, descaído para a esquerda. De ângulo difícil, Vertonghen pareceu tentar tocar novamente para a área, mas acabou por fazer a bola sobrevoar Kawashima e entrar na baliza.

Cinco minutos depois estava reposta a igualdade: cruzamento de Hazard e Fellaini a dominar nas alturas e a cabecear para o 2-2. A pressão tornava-se mais e mais intensa, com Kawashima a evitar em duas ocasiões o golo da Bélgica. Primeiro travou o cabeceamento de Chadli, depois levantou-se e teve de aplicar-se novamente a desviar o cabeceamento de Lukaku.

E foi no derradeiro suspiro da partida, quando se perspectivava o prolongamento, que o 3-2 surgiu. Após canto a favor do Japão, Courtois lançou um contra-ataque fulminante, digno dos manuais, com Meunier no passe e Lukaku a simular, deixando a bola passar para Chadli, que arrumou com a questão. A Bélgica tremeu, mas não caiu, e fez a festa.

PUB