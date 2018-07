José Baptista de Matos, dirigente associativo, antigo conselheiro das comunidades portuguesas e rosto da emigração lusa no Museu Nacional da História da Imigração em Paris, morreu este domingo à noite, em Portugal, aos 84 anos.

PUB

A notícia foi confirmada à Lusa pela sua filha, Ascenção Matos, que adiantou que o funeral deve realizar-se na próxima quarta-feira, às 11h00, na sua aldeia natal, Alcanadas, na Batalha, distrito de Leiria.

O emigrante foi membro fundador e dirigente da Associação Portuguesa de Fontenay-sous-Bois, inaugurou o primeiro monumento ao 25 de Abril de 1974, fora de Portugal, naquela localidade francesa a leste de Paris, trabalhou na sua geminação com a Marinha Grande, foi conselheiro das Comunidades durante oito anos e publicou dois livros: História, Cultura e Tradições das Alcanadas (2005) e Uma Vida de Militância Cívica e Cultural (2011).

PUB

José Baptista de Matos chegou ao bidonville de Champigny em Abril de 1963 para "fugir à ditadura", deixando para trás as "idas de bicicleta à Marinha Grande para ir buscar o [jornal do PCP] Avante e as escutas clandestinas, em casa, da rádio Voz da Liberdade e da Rádio Moscovo.

O português chegou a França sem falar a língua, foi encarregado-geral no metro de Paris, onde ajudou a construir 23 estações, e, em Maio de 68, associou-se aos protestos e foi um dos instigadores da greve numa estação da capital francesa.

Em Fevereiro passado, no seu apartamento em Fontenay-sous-Bois – onde guardava vários objectos dos tempos do bairro de lata –, José Baptista de Matos contava à Lusa que o Maio de 68 foi "a essência" da sua vida e que sempre se bateu para "ressuscitar um pouco o Maio de 68", porque é preciso "combater as desigualdades, porque 2% da população do mundo tem tanto como 98% do mundo".

Nessa altura, o português continuava a ser o rosto da emigração lusa no Museu Nacional da História da Imigração em Paris, com o seu capacete do trabalho, diplomas, fotografias, passaporte e um desenho a ilustrar o momento em que ele e dois companheiros penduraram uma bandeira vermelha numa grua em protesto contra a grande manifestação de apoio ao General de Gaulle, no final de Maio de 68.

Foi nos primeiros dias desse mês, durante a pausa de trabalho das obras do metro de Charles de Gaulle-Étoile, que Baptista de Matos teve "a visão apocalíptica" e viu "o largo ao lado do Arco do Triunfo cheio de jovens sentados", foi falar com eles e sentiu "o germinar da vontade" de participar nos protestos.

Depois, foi à Universidade da Sorbonne e integrou uma comissão de estudantes-trabalhadores, a partir da qual organizou a greve junto dos seus colegas operários, mesmo sendo ele chefe de obras de uma equipa.

"Fizemos reuniões na Sorbonne e tentei com outros amigos – alguns franceses, um ou dois portugueses – parar o chantier na Étoile, em que havia 60, 70 e tal pessoas. E conseguimos parar aquilo. O trabalho parou completamente", recordava à Lusa a propósito dos 50 anos do Maio de 78, descrevendo o momento como "uma vitória muito grande".

José Baptista de Matos começou a participar nas manifestações e ia às reuniões na Sorbonne do comité ouvriers-étudiants, porque aquele mês foi para ele "o sonho de um mundo melhor" e, "ao fim de 28 dias", conseguiu um aumento de 35 francos por semana" – tudo "recordações fabulosas, não só a parte material, mas a consciencialização das pessoas".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O português participou nas manifestações de rua, porque "tudo se pode vencer com o número de pessoas"; viu muita gente "a mandar até botas e pavés [pedras da calçada] à polícia" e chegou a ir a algumas reuniões na Sorbonne e no Teatro Odéon ocupados.

"Foi a primeira vez, na minha vida de homem, que no Odéon os senhores professores, doutores, se tratavam todos por tu. Não havia você, não havia 'senhor doutor'. Aquilo transformou-me", contou o autor de Uma Vida de Militância Cívica e Cultural, acrescentando que na sua boca tinha sempre a palavra "liberdade".

Em 2012, Baptista de Matos recebeu a Comenda da Ordem Nacional de Mérito e, há duas semanas, recebeu a Medalha da Cidade de Fontenay-sous-Bois.

PUB