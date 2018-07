A britânica Gillian Lynne, coreógrafa dos musicais Cats e O Fantasma da Ópera, morreu este domingo aos 92 anos, anunciou o seu marido no Twitter.

"O meu coração está partido", escreveu o actor Peter Lang ao anunciar que a esposa, Gillian Lynne, morreu à noite no Princess Grace Hospital, em Londres.

Gillian Lynne, que começou sua carreira como bailarina clássica, trabalhou em mais de 50 espectáculos entre os quais se destacam as coreografias de dois dos mais famosos musicais compostos pelo britânico Andrew Lloyd Webber: Cats (1981), um espectáculo inspirado nos poemas do escritor inglês T.S. Eliot, e O Fantasma da Ópera (1986), inspirado no romance homónimo de Gaston Leroux.

Cats e O Fantasma da Ópera conquistaram milhões de espectadores em todo o mundo, e ainda estão em cena em Londres, mais de três décadas após sua criação.

"Adeus, minha querida Gillie, três gerações de musicais devem-te tanto", disse Andrew Lloyd Webber numa mensagem na rede social Twitter.

Gillian Lynne recebeu dois prémios Olivier, o galardão dos prémios de teatro britânicos. Em Junho, um teatro londrino, o New London Theatre, foi rebaptizado com o seu nome.

