Muitos portugueses terão alguma ideia sobre ela. Não tanto porque a olharam enquanto era abanada a meio de um jogo de futebol, mas porque ainda miúdos terão aprendido que simboliza os “Descobrimentos” na bandeira nacional. Menos saberão que a presença desta bola amarela na bandeira é uma inovação republicana de 1910, que partiu de motivações políticas da altura; que foi depois mantida e utilizada como importante elemento propagandístico do Estado Novo. Mas o que é afinal uma esfera armilar?

Noutro tempo e noutro lugar – Florença há 500 anos – aparece pintada com destaque num fresco do famoso pintor Sandro Botticelli. O que teria de especial esta esfera de anéis metálicos para ser contemplada com tanta devoção? Para investigar o assunto temos de recuar até cerca de dois milénios e meio.

Foto Santo Agostinho no Estúdio, fresco de Sandro Botticelli de 1480 na Igreja de San Salvatore em Ognissanti em Florença Museu de Belas-Artes de Boston

No antigo mundo grego, por volta do século V a.C., alguns filósofos olharam o céu e imaginaram círculos em torno dos quais os astros se moviam. Para eles o Sol mostrou-se dia após dia a seguir o seu percurso, ora aparecendo ora desaparecendo no horizonte, como se viajasse num invisível e imenso anel. Esta maneira de ver o céu era diferente de outras narrativas que personificavam em deuses os fenómenos celestes. As posições dos astros foram antes registadas de várias formas, como nas intermináveis tabelas babilónicas. Mas a geometria desta visão unificou os dados astronómicos numa única imagem sistemática do Universo. Isto deu uma precisão muito maior às medidas celestes, permitindo prever fenómenos nunca antes antecipados, como o caso dos eclipses solares. A esfera armilar é a incorporação desta visão astronómica do Universo.

A origem precisa da esfera perde-se no passado. Nenhum exemplar anterior ao século XV sobreviveu até hoje. Além disso, é difícil identificar possíveis referências em textos antigos, por ter tido muitos nomes, até na mesma língua, e por estes terem frequentemente outros sentidos. Uma das primeiras sugestões da existência da esfera armilar encontra-se em Timeu, influentíssima obra de Platão (século IV a.C.), figura central para a história do pensamento ocidental. Nesta obra, escrita em forma de diálogo, o filósofo descreve não menos do que a criação do Universo, composto de círculos por um deus-artesão, como uma esfera armilar. Por volta do século I a.C., a esfera já seria um instrumento pedagógico comum para aprender astronomia. A utilidade do instrumento seria notável, especialmente entre actividades para as quais a astronomia era fundamental, como eram o caso da agricultura, astrologia, cartografia, navegação, entre outras.

Foto Esfera armilar de cerca de 1700, composta pelos principais círculos astronómicos (eclíptica com faixa zodiacal, equador celeste, trópicos, polares, coluros e horizonte) e com a Terra ao centro Museu Nacional Marítimo de Greenwich

A estrutura da esfera armilar tem origem numa visão geocêntrica do Universo, em que a Terra é o centro em torno do qual giram os planetas e as estrelas. Apesar de agora sabermos que não é assim, essa visão aparente é tão útil que continua ainda hoje a utilizar-se como sistema de coordenadas celestes e para fins pedagógicos. Esta astronomia esférica encontrou no canónico Almagesto de Cláudio Ptolomeu (século II) a base sólida que serviu à prática da ciência dos astros durante quase 1500 anos.

Parte do mais vasto legado filosófico grego, a astronomia ptolemaica foi apropriada e desenvolvida pela civilização árabe a partir do século IX e, através dela, assimilada pela Europa latina a partir do século XII. A circulação deste conhecimento filosófico e científico, de longe protagonizado pela obra enciclopédica de Aristóteles (século IV a.C.), permitiu o currículo da nova universidade medieval, que se fundava nas sete artes liberais, de entre as quais a astronomia. Assim, a visão astronómica representada pela esfera armilar cresceu entre a sociedade culta, sobretudo através do influente Tratado da Esfera de João de Sacrobosco (século XIII), o manual básico para o ensino da ciência dos astros.

Além da sua popularidade entre os especialistas, esta ordem do Universo alcançou também um lugar importante na cultura cristã medieval. Para vários ramos e figuras influentes da cristandade, a visão esférica tendia a significar a perfeição e beleza matemática com que Deus tinha criado o Universo. Por volta de 1500, altura em que foi pintado o fresco de Botticelli com que começamos, o “livro da natureza”, ou seja, o Universo, estabelecia-se como alternativa ao livro da Bíblia como meio de acesso à revelação divina. Deus, à semelhança do deus-artesão de Platão, era então entendido como o artesão do mundo, uma imensa e perfeita máquina que reflectia a perfeição do seu criador.

A pintura de Botticelli representa Santo Agostinho (séculos IV-V), um dos mais influentes pensadores para a cultura ocidental. A sua obra foi fundamental na síntese entre cristianismo e platonismo, fusão que ganhou grande relevo no final do século XV com a tradução para latim de muitas obras de Platão e seus seguidores. A contemplação da esfera armilar por Agostinho compreende-se, assim, à luz desta relação íntima que a astronomia teve com o divino, e que através da esfera chegava a confundir-se com ele.

Foto Porta manuelina de 1516 no castelo de Torres Vedras, com duas esferas armilares em cada lado R. H. L. T.

Como sabemos, nesta mesma altura, cerca de 1500, a esfera armilar tornou-se símbolo do rei D. Manuel I, marcando-a de tal forma um pouco por todo o lado que ainda hoje abunda aos nossos olhos. Esta apropriação transformou o símbolo e politizou-o de acordo com a ideologia manuelina e as circunstâncias históricas da altura, como foi o caso da expansão marítima portuguesa. Mas essa é uma história que não cabe aqui.

Esta série, às segundas-feiras, está a cargo do Projecto Medea-Chart do Centro Interuniversitário de História da Ciência e Tecnologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação

