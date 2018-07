Forgotton Anne é uma obra em crescendo. São inúmeros os videojogos que se prolongam sem nada a dizer. Contudo, a proposta da Throughline Games vai dando aquilo que o jogador precisa para manter os sentidos investidos. Não brilha na jogabilidade, mas é uma aventura que merece a atenção de quem procura algo diferente e carismático.

Apostando na qualidade da escrita ao serviço da arte do conto e no aspecto mais artístico do grafismo, Forgotton Anne tem como protagonista uma jovem chamada Anne, que é guiada pela figura de Bonku. Anne é destacada para executar a sua vontade e as suas ordens. Intrínseco ao argumento e à jogabilidade está um objecto designado como Arca.

Forgotton Anne Produtora: Throughline Games Plataforma: PC, PlayStation 4, Xbox One

PUB

PUB

Com a Arca no pulso, Anne consegue recolher Anima das criaturas e, sobretudo, de certos objectos espalhados pelo cenário. Quando a Arca está carregada com Anima, Anne consegue manipular partes dos cenários, entrando na equação os puzzles. Forgotton Anne consegue esta transição entre trama e jogabilidade sem grandes solavancos.

Os outros processos da jogabilidade colocam o título no reino das plataformas. Nem as secções de plataformas nem os trechos com puzzles são demasiado complicados, até porque os puzzles estão normalmente associados ao uso da Arca para manipular manivelas e interruptores, ao abrir de portas ou ao alinhar de plataformas, sendo que a exigência chega apenas quando estes puzzles são cronometrados.

Positivo/Negativo Positivo Grafismo carismático, excelente Obra inserida no campo da animação, não demora até sentirem que estão a jogar um desenho animado. O carisma e o deslumbre estão assegurados e não esmorecem com o passar das horas.

Positivo Escrita aprumada Tanto no sentido de humor como nos momentos mais sérios, é fácil perceber que cada palavra foi considerada. Não pensem que encontraram o Joyce dos videojogos, mas tudo está lá para nos fazer, pelo menos, pensar, que o sentir está assegurado.

Positivo Emoções para mais tarde recordar A combinação dos gráficos, da sonoplastia e da escrita foi pensada para ser isso: uma combinação. Um trabalho uníssono para fazer o jogador sentir-se recheado de emoção. Negativo Jogabilidade não desenvolve A jogabilidade não será recordada. Os puzzles e as secções de plataformas são alinhados pelo ligeiro. O jogo não complica, mas também não desenvolve.

E as plataformas também não são do âmbito de Super Meat Boy, por exemplo, com Anne a poder caminhar, correr, saltar e saltar mais longe, se tiver as suas asas abertas. É uma jogabilidade fácil de compreender, mas que não oferece nada de verdadeiramente novo. Não é romba ao ponto de estragar a experiência, mas não é o poço mais fundo de onde chega a água que sacia a sede do jogador.

Essa “água” chega-nos da proposta narrativa. O que inicialmente até pode parecer mais uma odisseia rasteira de um grupo de rebeldes contra o já mencionado Bonku, passa subtilmente a algo mais, passa a um argumento que mistura a investigação e a liderança de Anne no terreno com a descoberta de como isto afecta os habitantes no mundo do videojogo, mas também da descoberta de quem é, afinal, Anne.

Patamar a patamar, hora a hora, Anne e todas estas personagens tornam-se menos clichés, como se cada um desses patamares fosse mais profundo na hora de desnivelar as personalidades: o dramatismo assente na excelente escrita; a forma como as decisões podem influenciar o decorrer dos eventos; os puzzles e as plataformas no lugar do passageiro enquanto a nata de Forgotton Anne chega finalmente à superfície.

Se leram até aqui, certamente ainda se lembram de como a história e o argumento estão entrelaçados. Essa suavidade está também presente entre a história e o grafismo, sendo indissociáveis. Forgotton Anne não se propõe aos altos gabaritos do realismo, usando o Unity Engine para nos levar até um mundo de animação. E ninguém precisa de apreciar anime para perceber a excelência deste trabalho.

PUB

As cenas de vídeo são bem cuidadas, mas a acção decorre num mundo de duas dimensões falsas, que nos vão convertendo aos talentos usados na profundidade e, sobretudo, à forma como estamos envoltos no restolho da arte nipónica. Forgotten Anne parece saído de um filme de animação. Mais: a obra da Throughline Games é exímia a fazer-nos sentir parte dos seus cenários, seja pela qualidade gráfica, seja pela cadência com que mudam de tom.

Também não é preciso muito para perceber e apreciar que a produtora tem os compassos temporais bem estudados, o que na prática faz com que nunca seja um fardo estar a jogar, a explorar todos os recantos dos cenários.

Pode não ser o jogo com os melhores efeitos. Todavia, o carisma e a diferenciação chegam-nos aos sentidos graças à mutação das personagens pelos cenários. A animação é boa, claro, mas tem o propósito de emulsionar a pasta homogénea que combina argumento e jogabilidade. A Throughline Games consegue assim colocar no mercado algo que é mais do que a soma das suas partes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Do outro campo chega-nos uma vocalização sólida. A banda sonora é bem conseguida, tanto que a orquestração é uma palmada nas costas do grafismo, não se importando em dar-lhe o destaque merecido.

Forgotton Anne é isto: uma jogabilidade pertença do justificável, não mais do que o fermento inodoro para que as verdadeiras estrelas tomem o centro do palco. A jogabilidade de puzzles e plataformas está quieta para que os sentidos experienciem a arte de uma grande escrita colocada ao serviço de uma enorme história. O resultado? Uma obra que estará presente quando tanta outras forem esquecidas.

PUB