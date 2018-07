Um incêndio num restaurante no centro histórico de Santa Maria da Feira e que afectou áreas do mesmo edifício encontra-se em fase de rescaldo. Pelas 15h50 estavam no local 70 bombeiros e 23 viaturas, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O incêndio, cujo alerta foi dado por volta das 13h30, começou num restaurante em frente ao largo do Rossio, no centro da cidade, e terá afectado as "áreas contíguas". No mesmo edifício há outros estabelecimentos comerciais no rés-do-chão e alguns andares de habitação.

Não há registo de feridos.

