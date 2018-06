O fecho da Suíça

Vai fechar a icónica Pastelaria Suíça no Rossio, como já fechou o café Chave de Ouro, célebre por Humberto Delgado lá ter dito o “obviamente demito-o”. E fecha porque o edifício onde se situa foi vendido a uma empresa que lhe quer dar outro destino (hotel?) e que usa o seu poder para despedir arrendatários. Esse poder de denunciar contratos de arrendamento de espaços comerciais é uma das causas da descaracterização das cidades, e acabar com esse poder só as beneficiaria.

O arrendamento de um espaço comercial deveria ser feito pelo prazo de um ano automaticamente renovável com a renda actualizada anualmente em função da inflação por valores estabelecidos pelo governo. Quem queira ter rendas actualizadas acima da inflação e ao sabor do "mercado" que se dedique à bolsa, onde os mercados imperam, e deixe o negócio do arrendamento. A Suíça teria assim sido poupada. (...)

Carlos Anjos, Lisboa

Operação Tutti Frutti

Luís Neves, o novo director nacional da Polícia Judiciária, teve uma entrada de leão. O antigo responsável pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ ordenou 70 buscas a domicílios, escritórios, sedes partidárias e juntas de freguesias, com o apoio de 200 inspectores, três juízes e peritos financeiros e informáticos. A mega-operação Tutti Frutti visa descodificar o multiplicar de aromas do financiamento partidário ilícito. A teia de corrupção e tráfico de influências volta a pairar sobre o PS e o PSD. O número de agentes políticos a contas com a justiça não pára de aumentar. Se aos 19 deputados arguidos somarmos os autarcas que promovem participações em negócios e financiamento proibido, está em causa o normal funcionamento das instituições democráticas. Portugal devia fechar para obras.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Tancos um anos depois

Dia 28 de Junho de 2018 passou um ano sobre o roubo/desaparecimento de armas e munições de Tancos, algo que nunca ficou esclarecido e que foi motivo de demasiadas contradições elaboradas pelo responsável civil da pasta da Defesa e por diversos militares.

Desde nos dizerem que era “material sem importância” que estava guardado para ser “abatido ao activo”, até mais uma série de outras justificações que não convenceriam ninguém, antes pelo contrário. Depois, como por milagre, aparecem armas e munições, abandonadas, que nos disseram ter sido as que haviam desaparecido em Tancos.

Entretanto, o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nunca deixou “cair” este assunto, tendo sido o primeiro a deslocar-se a Tancos depois do “sucedido”.

(...) Assim, temos a atenção de Marcelo Rebelo de Sousa sobre algo demasiado grave que aconteceu e não deveria ter sucedido, que não está esclarecido, e que a bem das Forças Armadas e do país tem que ser esclarecido de uma vez por todas.

Não só para se “entender” o que aconteceu, mas para se perceber que não pode voltar a acontecer. (...)

A. Küttner de Magalhães, Porto

