Nove residentes de um bairro de acolhimento de refugiados em Boise, capital do estado norte-americano do Idaho, foram feridos com golpes de arma branca na noite de sábado. Seis das nove vítimas são crianças. Quatro dos feridos encontram-se hospitalizados em estado grave.

O atacante, um norte-americano de 30 anos oriundo de Los Angeles, na Califórnia, foi detido logo após o incidente e aguarda interrogatório. Não são claras as motivações para o acto. O suspeito, Timmy Kinner, estava temporariamente alojado no bairro, operado pelos serviços sociais, e tinha sido expulso na sexta-feira.

PUB

O alerta foi dado pelas 20h46 locais (6h46 em Portugal continental), tendo as autoridades encontrando vítimas tanto na via pública como no interior do complexo de apartamentos. “As vítimas incluem membros da comunidade de refugiados de Boise”, esclareceu a polícia em comunicado.

PUB

“Nunca tivemos um ataque com esta quantidade de vítimas em Boise”, disse o chefe da polícia, William Bones, numa conferência de imprensa. O responsável disse também o crime "não simboliza nem representa" a comunidade, recaindo a responsabilidade apenas num "único indivíduo" que "atacou um grupo sem qualquer provocação".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Kinner enfrenta agora nove acusações de agressão qualificada e seis de agressão a crianças.

O presidente da câmara de Boise, Dave Bieter, condenou o ataque no Twitter: “O ataque horrífico de ontem não representa Boise”, escreveu Bieter. “Devemos juntar-nos para condenar este acto vil”.

Boise, uma cidade com cerca de 200.000 habitantes, é das localidades norte-americanas que recebe mais refugiados. Em 2015, a capital de Idaho recebeu 1200 pessoas, maioritariamente oriundas da Síria. Já desde Outubro de 2017, todo o estado do Idaho recebeu apenas 113 refugiados, de acordo com o jornal local Idaho Statesman, número explicado pelo decreto presidencial de Donald Trump, que veda a entrada nos EUA a cidadãos de cinco países muçulmanos.

PUB