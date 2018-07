Pelo menos 44 pessoas morreram, no estado de Uttarakhand, no sopé dos Himalaias, num acidente com um autocarro que caiu num desfiladeiro, segundo a polícia.

As autoridades indicam que o motorista perdeu o controlo do autocarro, que caiu num vale profundo.

“As operações de resgate estão em curso e ainda não temos a certeza sobre o número final de vítimas”, disse uma fonte policial, citada pela Reuters. “Estava a chover, estas são estradas estreitas, em montanhas, e o condutor do autocarro perdeu o controlo [da viatura]”.

Com o impacto, o veículo partiu-se em dois e está agora num pequeno rio no fundo do vale.

As estradas da Índia estão entre as mais mortíferas do mundo e os acidentes letais são frequentes na cadeia montanhosa dos Himalaias.

Cerca de 150 mil pessoas morrem por ano em acidentes rodoviários. As condições das vias de circulação, o mau estado dos veículos e a condução perigosa explicam esses números.

