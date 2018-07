Ricardo Anaya

É o principal rival de Obrador na corrida à presidência, ainda que este apresente uma vantagem de 20 pontos nas sondagens. Aos 39 anos, o advogado do PAN (direita) aliou-se ao PRD e ao MC (centro-esquerda) para tentar contrariar o favoritismo do candidato do MORENA e afastar-se da aura negativa do PRI. Promete reformas na justiça, a introdução gradual de um salário básico universal e o regresso do México a um lugar de destaque na arena internacional.

José Antonio Meade

Antigo ministro das Finanças e dos Negócios Estrangeiros de Peña Nieto, Meade carrega consigo a impopularidade que o PRI acumulou nos últimos anos – está em terceiro nas sondagens. Quer, no entanto, acabar com a corrupção que tem vindo a corroer o partido, através de uma política implacável de confiscação de bens e propriedades para os que praticam tais delitos. Segurança nas ruas e melhor educação são outras promessas do candidato de 49 anos.

Jaime Rodríguez

Sem hipóteses de competir pela presidência (2% das sondagens), Jaime El Bronco Rodríguez apresenta-se em campanha como o populista conservador de manual. O ex-deputado do PRI (61 anos) tem granjeado mais atenção com comentários polémicos – sugeriu “cortar a mão” aos corruptos e disse que o seu cavalo sai-lhe “mais barato” que a mulher – do que pelo seu programa eleitoral. Quer reduzir os impostos e cortar de vez com as ajudas sociais.

