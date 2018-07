Um turista de nacionalidade alemã morreu este domingo ao cair numa levada, no concelho da Calheta, zona oeste da Madeira, informou o Governo Regional, indicando que a situação está a ser acompanhada no terreno pelo Corpo da Polícia Florestal.

Numa nota de imprensa, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais lamenta o acidente, que ocorreu no percurso das 25 Fontes, no Rabaçal, e realça que o Corpo de Polícia Florestal, em articulação com outras entidades, está a "prestar todo o apoio à família da vítima". São ainda desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu o acidente, mas a secretaria destaca que os percursos recomendados são "mantidos regularmente" pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, de modo a oferecer a maior segurança possível.

"Não podemos deixar de alertar para os cuidados que todos devem ter quando se deslocam para a serra, cuidados ao nível do vestuário e calçado, mas também ao nível do comportamento, sendo desaconselhados todos os que podem oferecer risco, tal como sair do percurso por qualquer motivo, muitas vezes para tirar fotografias como já observado", adverte.

A Secretaria Regional do Ambiente refere ainda que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza contabiliza "centenas de pessoas" a percorrerem as levadas e percursos recomendados e reitera, por isso, a necessidade de todos tomarem as devidas precauções.

