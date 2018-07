Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio da Áustria, completando as 71 voltas em 1h21m56,024s. O jovem piloto holandês da Red Bull capitalizou as falhas mecânicas da Mercedes e fez uma corrida irrepreensível, mantendo-se na liderança da prova durante 46 voltas e conseguindo o primeiro triunfo em 2018. Outro dos vencedores do dia foi a Ferrari, com Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel a completarem o pódio. Com a terceira posição e o azar de Hamilton — obrigado a desistir devido a problemas mecânicos —, Vettel voltou à liderança da classificação de pilotos, com 146 pontos, mais um que o piloto britânico.

Pela segunda vez consecutiva, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou a pole position na pista austríaca, nona prova do Mundial da F1. A liderança durou apenas alguns segundos, com Hamilton a passar para a liderança da partida. Os homens da Mercedes seguiam na frente da partida, com alguma vantagem para os restantes carros, que lutavam entre si pelo terceiro lugar na grelha.

O piloto da Renault, Nico Hulkenberg, na entrada para a 12.ª volta, iniciou a avalanche de desistências que acabariam por marcar o dia. Valtteri Bottas, que começou a corrida no primeiro posto, foi o segundo a desistir devido a problemas mecânicos, duas voltas após a saída de Nico. A Mercedes ficava reduzida a Lewis Hamilton, numa fase inicial do Grande Prémio da Áustria.

Com a desistência do homem da Mercedes, Verstappen passou para segundo lugar, atrás de Lewis Hamilton — que ainda não tinha parado nas boxes. Era expectável que Hamilton usasse ao máximo os pneus super-macios mas, num erro de estratégia que iria custar a corrida ao piloto britânico, a Mercedes decide chamá-lo à pit lane, com apenas 25 voltas decorridas.

Max Verstappen conseguiu colmatar os segundos de desvantagem e saiu à frente de Hamilton que, com a paragem mal calculada, caiu para quarto lugar. O piloto holandês da Red Bull aguentou a liderança até ao final, com a luta a resumir-se aos restantes lugares do pódio.

Daniel Ricciardo, que esteve em terceiro lugar durante grande parte do Grande Prémio, não conseguiu terminar a corrida, desistindo pouco depois de ter ultrapassado Hamilton, na volta 54. Nove voltas depois, seria o actual campeão a ver o nome na lista dos sinistrados, com uma anomalia no Mercedes.

Com esta desistência, Hamilton perde a liderança do Mundial de F1 para Vettel que soma 146 pontos, mais um do que o piloto da Mercedes.

Vettel — que começou a corrida em sexto devido a uma penalização — conseguiu recuperar três posições e celebrou, mais do que o terceiro lugar, a recuperação de uma desvantagem de 14 pontos para Hamilton na classificação do Mundial. O seu colega de equipa, Kimi Raikkonen, conseguiu segurar o terceiro lugar no Mundial, com 101 pontos.

Texto editado por Jorge Miguel Matias

