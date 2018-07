A Rússia apurou-se neste domingo para os quartos-de-final do Mundial ao eliminar a Espanha no desempate nas grandes penalidades, após uma igualdade a um golo no tempo regulamentar.

A Espanha entrou praticamente a ganhar no jogo, já que o defesa central russo Ignashevich fez um autogolo logo aos 7'. Mas quando se pensava que os espanhóis iriam avançar para mais golos, face ao domínio que exerciam na partida, uma grande penalidade assinalada perto do intervalo, devido a uma mão na bola de Piqué, deu a Dzyuba a oportunidade de empatar. E o avançado russo não falhou.

A partir daqui, assistiu-se a um domínio mais ou menos inconsequente dos espanhóis, que viram o encontro arrastar-se para o prolongamento (onde nada de diferente se passou) e para o desempate nos penáltis, onde Koke e Iago Aspas falharam, dando a qualificação à selecção da casa para gáudio dos russos.

