Ainda não é desta que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray vão estar de novo juntos num quadro de um torneio do Grand Slam. Apesar de ter dado boas indicações nas últimas semanas, Murray anunciou, neste domingo, a desistência do Torneio de Wimbledon por ainda não se sentir pronto para disputar encontros à melhor de cinco sets. Os “Big Four”, vencedores das últimas 15 edições da prova, ficaram reduzidos a três, mas essa vaga poderá ser preenchida por Marin Cilic, determinado a ir mais longe no All England Club, que celebra o 150.º aniversário.

Derrotado por Roger Federer na final de 2017 e na final do Open da Austrália, em Janeiro, Cilic está disposto a imitar o compatriota Goran Ivanisevic, o mais famoso croata no Grand Slam britânico. O campeão do Open dos EUA de 2014 tem experiência quanto baste e confiança, pois vem de triunfar no Queen’s, um dos poucos torneios em relva que antecedem The Championships.

Na sua metade do quadro está Federer, campeão em título, encabeça o quadro masculino na sua 20.ª participação consecutiva, em que procura o nono troféu. O suíço abre a jornada desta segunda-feira no court central diante do sérvio Dusan Lajovic (57.º), a quem venceu na edição 2017, então na segunda ronda.

Na metade inferior, Rafael Nadal, líder do ranking busca o terceiro título, 10 anos depois do primeiro e oito após o segundo. Desde 2011 que Nadal não atinge os "quartos" e o facto de não ter competido nos torneios de relva coloca um ponto de interrogação quanto às suas hipóteses.

Novak Djokovic, tricampeão (2011, 2014 e 2015), tem vindo a progredir à medida que a época decorre; nas últimas semanas esteve nas meias-finais em Roma, "quartos" em Roland Garros e final no The Queen’s Club, já em relva. Mas tem um caminho difícil, com Dominic Thiem, Alexander Zverev e Nick Kyrgios como potenciais adversários.

O torneio feminino volta a estar bastante aberto, mesmo com o regresso de Serena Williams ao circuito. Esse lugar deverá ser ocupado por Garbiñe Muguruza, campeã em título, embora a espanhola figure no terceiro lugar da lista de cabeças de série, que respeita o ranking mundial, atrás de Halep e Caroline Wozniacki. Até às meias-finais, Muguruza terá de se preocupar com a jovem australiana Ashleigh Barty, com um ténis talhado para a relva, ou a ex-número um Angelique Kerber, finalista em 2016.

O lugar de cabeça de série número um é de Halep, cujo triunfo em Roland Garros, há muito aguardado, retirou-lhe pressão e colocou a romena num patamar superior, mas nas duas últimas presenças em Wimbledon, a número um mundial não passou dos "quartos". O favoritismo nesta secção do quadro recai em Petra Kvitova, que já venceu por duas vezes em Wimbledon (2011 e 2014) e este ano já conquistou cinco títulos, incluindo um em relva (Birmingham).

Serena, actual 181.ª na hierarquia mundial surge no 25.º lugar da lista de cabeças de série e na parte inferior do quadro. Se até retirar-se do circuito para ser mãe era a única favorita – graças aos seus sete títulos incluindo nas duas últimas presenças (2015 e 2016) –, agora a norte-americana é a grande incógnita. Serena mostrou em Roland Garros que continua a ser uma competidora temível. Mas pode deparar-se com Wozniacki, campeã do Open da Austrália e que conquistou o segundo título do ano, há uma semana, na relva de Eastbourne.

Os dois representantes portugueses entram já em acção no primeiro dia. No encontro que abre o court 10 (11h30), João Sousa (47.º) defronta Sergiy Stakhovsky (109.º), a quem ganhou dois dos três duelos, todos em hardcourts. Sousa chega a Londres com dois encontros ganhos esta semana no ATP 250 de Antalya, enquanto o ucraniano de 32 anos esteve a competir em relva no Challenger Tour, com oito encontros ganhos em 10 e um título conquistado no último evento.

No segundo encontro do court 4 (cerca das 13h30), Gastão Elias (118.º) vai colocar fim a uma paragem de dois meses e meio devido a uma lesão no ombro direito para defrontar o espanhol Guillermo Garcia-Lopez (69.º), a quem venceu os dois duelos disputados no circuito principal, embora tenha perdido com este adversário no ano passado, num challenger.

