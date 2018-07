A sonda Dawn mostra-nos o planeta-anão Ceres como nunca o vimos

A NASA divulgou as mais recentes imagens captadas pela sonda Dawn, que se encontra em órbita à volta do planeta-anão Ceres desde 2015. Desde 9 de Junho, a sonda aproxima-se de Ceres, a cada 27 horas, e recolhe imagens. Algumas delas foram captadas 50 quilómetros acima da superfície do planeta-anão. Ao todo, foram agora divulgadas mais de 500 fotografias.

A missão da Dawn é estudar a superfície e interior do planeta-anão para se saber mais sobre a formação de planetas no nosso sistema solar. Estas fotografias que agora chegaram são um passo para isso mesmo, mas os investigadores da NASA ainda não tiveram tempo para as analisar.

Ceres situa-se na cintura de asteróides entre Marte e Júpiter, tendo sido descoberto em 1801. Num primeiro momento foi considerado um planeta, para depois ser descrito como um asteróide. Finalmente, em 2006, foi considerado um planeta-anão.

O trabalho da sonda Dawn permitiu já aos cientistas confirmarem, em Dezembro de 2016, que existe água congelada em Ceres.