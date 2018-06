Ética republicana

Merece a melhor atenção o esplêndido e esclarecedor artigo de Jorge Miranda intitulado “Ética republicana e cidadania solidária”, no PÚBLICO de 28 do corrente, onde é exposto, por palavras claras, tudo o que de mau que se está passando. Com tais abusivos procedimentos não nos podemos sequer aproximar de “uma sociedade justa e solidária”. Cada dia que chega vem acompanhado de um ou mais casos, de desvios da ética republicana, praticados por políticos, banqueiros, empresários e até (pasme-se) por agentes da justiça, de grau superior. Não serão todos, mas já são demasiados. O advento da democracia trouxe consigo, e muito bem, os “direitos, liberdades e garantias”. No entanto, há já demasiada gente que, desprezando as leis, a sua honra, a do seu semelhante e as fraquezas da justiça e seus alçapões, entende que pode fazer o que quer esquecendo completamente que vivemos numa sociedade civilizada.

Carlos Leal, Lisboa

Um povo de descobertas

Excelente artigo de Manuel Carvalho neste jornal acerca das Descobertas. É por isso que escrevo este pequeno comentário, talvez por sentir que perante as tentativas duma certa esquerda ignorante, ávida do protagonismo militante de reduzir o nosso passado histórico a um universo maléfico, sinto-me obrigado a gritar bem alto o orgulho que sinto em ser português. Sim, orgulhoso pela coragem dos nossos marinheiros que descobriram terras e continentes que a Europa desconhecia ou sonhava, que descobriram e povoaram ilhas desertas no meio de mares bravios e temidos, que descobriram a difícil tarefa da navegação marítima por oceanos virgens, guiando-se apenas pelos astros, instrumentos rudimentares e sobretudo com coragem inigualável, que descobriram a regularidade de ventos e marés em regiões inóspitas, oferecendo conhecimento, experiência e cultura a outros mundos. Mas neste verdadeiro roteiro à volta do planeta, também descobriram nesses lugares longínquos raças desconhecidas, sociedades estranhas, costumes bizarros, o canibalismo e, pasme-se, a escravatura, sim, essa mesmo, usada tanto por povos africanos como na distante Ásia, muito, mas muito antes de lá chegarmos. Cometemos erros? Claro que sim, bastantes mesmo, mas essa ideia peregrina de termos que pedir desculpa, não entendo e não é exequível. A História da Humanidade não pode ser julgada e muito menos condenada.

José Alberto Mesquita, Lisboa

A justa insistência de Marcelo

O Presidente da República continua a insistir com determinação no conhecimento da verdade sobre o roubo de Tancos. Um ano depois sabemos muito pouco do sucedido, uma vez que o Exército assim o quer e parece tudo fazer para que assim continuemos. Bem tenta o Presidente da República, mas o Exército continua a querer proteger os seus nada fazendo para que a verdade venha ao de cima. Pelo contrário, Paulo de Almeida e Ferreira Duarte, dois dos cinco coronéis exonerados temporariamente no ano passado pelo chefe do Estado-Maior do Exército na sequência do assalto a Tancos, foram escolhidos para iniciar o próximo curso de promoção a general. Será prémio? Porque se protegem tanto, entre si, os oficiais do Exército?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

