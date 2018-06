Portugal is not the US, Mr. President!

A recente visita de Marcelo Rebelo de Sousa acabou por se transformar numa eloquente lição de diplomacia. O nosso Presidente não só ganhou a Trump na batalha dos apertos de mão – como aqueles homens frustrados que gostam de automóveis grandes por acharem, no seu inconsciente, que o carro é uma espécie de instrumento fálico –, mas sobretudo pela lição de História que deu, livre de taxas e impostos, ao Presidente do país mais poderoso do mundo.

Foi caricato, mas nada surpreendente, que, na conferência de imprensa pública, o que estava a ser um monólogo, de repente passasse a um diálogo, tendo o CR7 como desbloqueador, mas sobretudo porque Marcelo conseguiu, também ele, fazer um monólogo ou, talvez melhor, um solilóquio. Trump deverá (?) ter uma ideia vaga da localização geográfica de Portugal e foi notória a falta de preparação sobre a posição do nosso país em matérias sensíveis como a das migrações e das alterações climáticas. O nosso Presidente esteve a roçar a linha do diplomaticamente reprovável ao fazer cara feia e mesmo ao abanar o rosto em sinal de reprovação quando Trump se vangloriava da indústria do aço norte-americano que, pelos vistos, nada sofre com a recente guerra aduaneira lançada pelo seu país. Mais ainda quando Marcelo se levantou, por certamente ter achado que já bastava aquele momento twilight zone e Trump pediu-lhe para se sentar. É obra levantar-se um tuga antes do homem de cabelo estranho e que tem o nuclear à distância de um botão.

Marcelo ainda ensinou ao Presidente norte-americano a importância da comunidade de Portugueses e de luso-descendentes a viver e trabalhar naquele país, algures entre os 1.5 e os 1.4 milhão. Nada que interessasse à comunicação social dos EUA que, única a ser admitida na Sala Oval, estava apenas interessada na aposentação do Justice Kennedy e na recomposição do Supremo Tribunal Federal. E você, ó criatura aqui sentada ao meu lado, sabe da magnitude destes assuntos? Mr. President, sou Professor de Direito Constitucional e, por isso, posso dar já aqui em directo uma aula sobre princípios básicos de Estado de Direito que o Sr. desconhece. Já agora, de humanismo, atendendo à monstruosidade da sua política de separação entre pais e filhos migrantes.

Obviamente que Trump não sabe quem é Cristiano Ronaldo. Parece que o filho sabe, que gosta de soccer. Talvez desempenhasse, mesmo na sua tenra idade, melhor papel que o pai. "E se Christian (?) se candidatasse contra o Sr. Presidente?" Marcelo mata o interlocutor. "Sabe, Sr. Presidente, em Portugal as coisas não são como nos Estados Unidos"… Pois não. E Trump não percebeu o alcance da reposta, tão diplomaticamente retumbante quanto destrutiva. O nosso Presidente deixou claro que ainda seguimos princípios basilares consagrados constitucionalmente, que não somos, em regra, racistas ou xenófobos. Claro que também somos irrelevantes – ou quase – na cena internacional, muito mais pobres que os cidadãos norte-americanos, apesar de não deixarmos as pessoas morrerem por não terem um seguro de saúde. Com dificuldades, mantemos um SNS e um sistema de educação tendencialmente gratuito.

Sabe, Mr. President, até fomos o primeiro país neutral a reconhecer-vos como Estado independente, mesmo que tenhamos a mais antiga aliança, pelo menos da Europa, com a Grã-Bretanha – de que os ingleses sempre tiraram muito mais proveito que nós, diga-se de passagem, Mr. President. Está a ver como foi preciso tê-los no sítio para vos reconhecermos? E até foi com vinho da Madeira que os vossos founding fathers brindaram à independência. Trump estava zonzo com tanta informação e eloquência. E quem seria aquele personagem que estava destinado a ser apenas uma figura decorativa num dia em que o todo-poderoso Presidente estava de bom humor e decidiu responder a todas as perguntas da imprensa? Temo que os media dos States mantenham fingers crossed para Marcelo regressar amiúde à Casa Branca.

E se falámos sobre as matérias em que existe desacordo entre nós? Pois sim. E, como ouvimos, congratulei-o por se reunir com Juncker, a ver se o luxemburguês põe algum juízo naquelas madeixas alaranjadas. Está a ver, Mr. President, nem só de economia vive o mundo, mas dos laços que se criam entre os povos. Não está a entender? Não admira, Mr. President…

"Quem é este fulano que saiu daqui?", terá perguntado um Trump atordoado aos assessores. Não sabemos bem, Mr. President. Claro que Trump não se terá sequer questionado sobre se o encontro correu bem ou mal, mas quero acreditar que um jovem estagiário mais arguto e menos formatado no yes-man-trumpism tenha balbuciado, ao menos com os seus botões: Wtf! Que grande baile este tipo moreno e já de pele enrugada deu ao homem da gravata no lugar da genitália!

Confesso que senti um enorme orgulho em ser Português e em ter Marcelo como Presidente. Se adiantou alguma coisa a visita de cortesia a Trump? É óbvio que não. Mas ninguém – muito menos o inteligentíssimo Marcelo – o esperava. Simplesmente, também ninguém contava que um Presidente de um “paízeco” desse uma tamanha lição de História, educação, diplomacia, saber-estar e tantas outras coisas ao fulano que, infelizmente, ocupa uma sala onde nem nos meus mais medonhos pesadelos alguma vez o pensei ver.

Very well done, Mr. President! O português, claro está!

