Pelo menos 29 elementos das forças governamentais e um jovem civil morreram, nas últimas 24 horas, em confrontos entre as forças do regime e facções rebeldes na província de Deraa, no Sul da Síria, informou neste sábado o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Os confrontos mais violentos produziram-se durante a noite de sexta para sábado, na cidade de Deraa, onde as tropas leais ao regime de Damasco lançaram um ataque, numa zona situada entre o bairro de Deraa al-Balad e a estrada de Al-Sad, contra as forças rebeldes, que ripostaram, resultando em baixas de ambos os lados.

Nesses confrontos, pelo menos 17 combatentes leais ao governo sírio perderam a vida, refere o Observatório, que não deu indicações sobre as baixas entre as facções rebeldes, mas acrescentou que um jovem civil morreu.

Nas últimas 24 horas, os confrontos prosseguiram noutras zonas do leste da província, tendo resultado na morte de outros 12 militares.

Desde 19 de Junho, as forças do regime intensificaram os bombardeamentos, sobretudo na zona leste da província de Deraa, antes de lançarem, alguns dias depois, uma ofensiva contra os bairros controlados pelos rebeldes na cidade com o mesmo nome.

A ofensiva já causou a morte a uma centena de civis, incluindo 19 crianças, e forçou a deslocação de pelo menos 120 mil pessoas, segundo o Observatório.

Na quinta-feira, as Nações Unidas apelaram aos Estados Unidos, à Rússia e à Jordânia para fazerem tudo o que pudessem para se conseguir um cessar-fogo em Deraa, província onde, em Março de 2011, começou a contestação ao regime de Bashar Al-Assad, cuja repressão deu início à guerra civil que já causou mais de 350 mil mortos e milhões de deslocados.

