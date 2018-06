Dezenas de milhares de pessoas estavam nas ruas de várias cidades americanas para protestar a política de "tolerância zero" em relação à imigração do Presidente Donald Trump, que implicou a detenção de crianças e separação de famílias.

"Make America Humane Again", dizia um cartaz de uma manifestante em Nova Iorque, onde várias pessoas apareceram vestidas de estátua da Liberdade, trocando o slogan de Trump Make America Great Again. "Salvem a America", diziam cartazes em Boston. "Resiste! Isto já aconteceu antes", proclamava outro em Washington.

O diário Washington Post diz que os preparativos demoraram 13 dias, foi o mais rápido que as várias organizações envolvidas conseguiram. Era antecipada uma participação de cerca de 5000 pessoas em Washington. As autoridades, no entanto, estavam preparadas para dez vezes mais, prevendo 50 mil pessoas.

Entre quem vai discursar estão desde actrizes como America Ferrara a sobreviventes do Holocausto ou de campos para americanos de origem japonesa durante a II Guerra Mundial, assim como pessoas afectadas pela política de imigração de Trump.

Reivindicam o fim da detenção de famílias e a reunificação de pelo menos 2500 crianças separadas dos seus pais na fronteira sul dos EUA.

Estão planeados cerca de 750 protestos em várias cidades, desde grandes cidades como Nova Iorque ou Los Angeles, a pequenos locais como Antler, no Dakota do Norte, que tem uma população de apenas 28 pessoas.

“Este momento é um lembrete inspirador de que a maioria das pessoas neste país estão chocadas por aquilo que está a ser feito em nosso nome”, disse Anna Galland, directora-executiva da MoveOn.org, uma das organizadoras do protesto. “Isto é uma questão que vai muito além da política. É uma questão do que é certo e do que é errado.”

