Lisboa conquistou a distinção de Melhor Cidade Destino da Europa (Europe's Leading City Destination), nos World Travel Awards. Portugal, por sua vez, foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o melhor destino turístico europeu, galardão que é muitas vezes considerado o "Óscar" do turismo. A Madeira venceu na categoria de Melhor Destino Insular.

PUB

A capital portuguesa recebe ainda o prémio de Melhor Porto Europeu de Cruzeiros (Europe's Leading Cruise Port) — título alcançado pelo terceiro ano consecutivo — na cerimónia que decorreu este sábado, em Atenas, Grécia.

Na categoria de Melhor Cidade Destino da Europa, Lisboa ficou à frente de rivais como Amesterdão, Barcelona, Londres, Paris, Roma e Veneza, fruto do crescente prestígio e da excelência da oferta turística conquistada nos últimos anos. “A conquista de Melhor Cidade Destino da Europa é histórica para Lisboa, pois já recebemos inúmeros prémios, mas este ainda não tinha sido conquistado. O facto de estarmos a estabelecer os níveis de qualidade a que outras cidades devem aspirar, deixa-nos muito orgulhosos do trabalho que tem sido feito ao longo dos anos”, refere em comunicado Vítor Costa, director-geral da Associação Turismo de Lisboa.

PUB

“É algo que nos enche de orgulho e prova que Portugal continua no top das preferências dos turistas internacionais”, diz a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. “Estes resultados mostram que a nossa estratégia está claramente a dar frutas e que o mundo olha para Portugal como um exemplo”, completa a governante.

O responsável pela promoção do destino acrescenta ainda que “Lisboa está de parabéns pelo investimento que tem vindo a fazer na requalificação do património, na disponibilização de novos equipamentos e no enriquecimento da oferta cultural e gastronómica, garantindo assim o crescimento do Turismo e a melhoria da qualidade de vida dos residentes”.

Ao todo, Portugal recebeu 36 prémios: além de melhor destino europeu, Lisboa foi eleita Melhor Destino Citadino da Europa e Melhor Porto de Cruzeiros; a Madeira recebeu o prémio de Melhor Destino Insular; os Passadiços do Paiva foram considerados o Melhor para Turistas de Aventura e o Turismo de Portugal foi novamente reconhecido como melhor organismo oficial de turismo europeu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A atribuição dos prémios resulta de uma votação online, na qual participaram o público em geral e milhares profissionais de Turismo e Viagens à escala mundial.

No final de 2017, os World Travel Awards distinguiram Lisboa como o Melhor Destino Mundial para City Break (escapadinha numa cidade, numa tradução livre). Portugal foi também eleito melhor destino europeu e recebeu mais um prémio do que este ano (foram 37 ao todo).

Os World Travel Awards foram criados em 1993 e a selecção dos nomeados é realizada à escala mundial por milhares de profissionais do sector.

PUB