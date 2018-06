A imagem de Ronaldo a acompanhar Cavani, lesionado, para fora das quatro linhas, foi uma das imagens que marcou o Uruguai-Portugal deste sábado em Sochi, na Rússia. Mas acabou por ser Ronaldo, e Portugal, a sair definitivamente do Mundial com os dois golos do uruguaio, aos quais apenas Pepe conseguiu dar resposta (2-1).