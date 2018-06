Está confirmada a fusão das operações europeias do conglomerado alemão de aço e engenharia Thyssenkrupp com a multinacional indiana Tata Steel, tornando-se este o segundo maior grupo do continente nesta indústria.

O acordo, que foi alcançado nesta sexta-feira, é também o maior desde 2006, altura em que a Mittal adquiriu a Arcelor. A actual ArcelorMittal é a maior produtora de aço do mundo.

A nova fusão surge depois de um ano de negociações. A Thyssenkrupp Tata Steel, que estará sediada na Holanda, terá cerca de 48.000 trabalhadores e um volume de vendas de 15 mil milhões de euros.

“A joint venture com a Tata Steel é um importante marco para a transformação da Thyssenkrupp num grupo industrial e de serviços e levará a uma melhoria significativa dos valores financeiros”, disse a empresa alemã em comunicado.

Quando foi alcançado um pré-acordo para a fusão, em Setembro, as empresas revelaram que negócio poderia custar cerca de 4000 postos de trabalho, sendo que estas perdas seriam igualmente distribuídas por ambas. Esta situação provocou o alerta nos sindicatos que exigiram mais informações. Para já, e com o anúncio do acordo, ainda não foram avançados pormenores sobre o futuro destes empregos.

O acordo surge também pouco mais de um mês depois de os Estados Unidos terem anunciado a suspensão da isenção dos direitos de importação de aço e alumínio da União Europeia, estando por isso as empresas europeias sujeitas a taxas de 25% na importação de aço para o maior cliente.

Esta decisão de Washington levou a perdas de 8% a 17% nas acções da ArcelorMittal e da Thyssenkrupp.

