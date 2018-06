O Sporting sagrou-se, este sábado, tricampeão nacional de futsal, ao derrotar o Benfica no desempate por grandes penalidades (2-0), no quinto e último jogo da final do campeonato português. Após um jogo de emoções fortes, o empate (3-3) verificado no final do prolongamento espelhou o grande equilíbrio que se fez sentir entre ambas as formações. Com este título, “leões” somam o 15.º campeonato do seu palmarés.

A primeira metade da partida espelhou a importância do derradeiro jogo da final: o desejo de não ficar em desvantagem sobrepôs-se à busca do golo inaugural. Nos primeiros 20 minutos, o Benfica foi a equipa que ficou mais perto de tomar a dianteira no marcador. Os “leões” sentiram sérias dificuldades na construção de jogo, devido à forte pressão defensiva e linhas subidas do adversário que sufocaram a transição "leonina". A primeira parte terminou sem golos (0-0), ficando as decisões reservadas para o segundo tempo.

O golo que mudou os destinos da partida surgiu ao segundo minuto da segunda parte (22’). Numa reposição de bola do lado direito, Robinho levantou a bola, Fernandinho amorteceu e, com um ligeiro toque, fez um passe para Raúl Campos que, na passada, rematou para o fundo das redes "leoninas" (0-1).

O golo do Benfica partiu completamente o jogo. O Sporting redobrou o esforço atacante e até teve algumas oportunidades, mas foi o Benfica a marcar novamente, aos 29’. O “balde de água fria” foi administrado por Fernandinho, assistido pelo japonês Rafael Henmi.

Os “leões” mantiveram a compostura e, dois minutos após o segundo golo dos “encarnados”, conseguiram reduzir a desvantagem, aos 31’. Após remate de Cardinal defendido por Diego Roncaglio, Pany Varela aproveitou para fazer o 1-2. O empate (2-2) chegou aos 37’, a castigar a quinta falta do Benfica. Fortino, a passe de Merlim, levou ao rubro o Pavilhão João Rocha.

Quase no fim da primeira parte do prolongamento (44’), Fernandinho marcou novamente e deu vantagem ao Benfica (2-3). A meio da segunda parte do tempo extra (47’), foi Fortino a restabelecer a igualdade no marcador (3-3), num momento em que os "leões" jogavam com guarda-redes avançado.

Na lotaria dos penáltis, o Sporting foi, novamente, mais eficaz que os "encarnados", marcando por duas vezes. O Benfica desperdiçou as duas grandes penalidades a que teve direito e permitiu ao Sporting festejar o 15.º campeonato no palmarés do clube.

O treinador leonino, Nuno Dias, festejou a conquista nas bancadas do Pavilhão João Rocha. O técnico e Deo, jogador brasileiro do Sporting, foram alvos de um processo disciplinar do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

