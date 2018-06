José Peseiro é o novo treinador do Sporting. A notícia foi avançada neste sábado pelo jornal O Jogo e confirmada pelo PÚBLICO, com o técnico ribatejano a assinar um contrato válido para a próxima temporada, com mais uma de opção. Sousa Cintra, presidente da SAD "leonina" optou por um técnico experiente e português para substituir o sérvio Mihajlovic, que tinha sido contratado pelo anterior presidente Bruno de Carvalho.

Trata-se de um regresso a Alvalade, onde o treinador trabalhou entre 2004 e 2006, tendo, durante esse período, levado a equipa sportinguista à final de uma Taça UEFA (perdida em casa para o CSKA de Moscovo). No campeonato nacional lutou com o Benfica até ao fim, tendo terminado a prova no terceiro lugar, a quatro pontos das "águias". Ainda começou a época seguinte, mas foi despedido à sétima jornada depois de ter perdido em casa com a Académica.

Peseiro tem uma vasta experiência enquanto treinador de futebol, apesar de só ter um título ganho: a Taça da Liga ao serviço do Sporting de Braga, em 2012-13. Foi adjunto de Carlos Queiroz no Real Madrid e, trabalhou em clubes da Grécia, Arábia Saudita, Roménia e Emirados Árabes Unidos.

Internamente, para além do Sporting, na I Liga orientou as equipas do FC Porto, Sp. Braga (por duas ocasiões) e Vitória de Guimarães. Neste momento, Peseiro encontrava-se sem clube.

