A fase a eliminar do Mundial chegou e, a partir deste momento, o empate já não é resultado definitivo. O nervoso miudinho que se faz sentir durante os 30 minutos do prolongamento poderá estar de volta, bem como aquele aperto na garganta quando os jogadores partem para a bola, para baterem o que pode ser o penálti decisivo. Esta forma de desempate foi implementada em 1978 e, desde esse ano, ajudou a decidir apenas dois Campeonatos do Mundo: nos Estados Unidos, em 1994, e na Alemanha, em 2006.

Itália bateu a França em 2006, no desempate através de grandes penalidades

No sortilégio das grandes penalidades, a Inglaterra é claramente a selecção mais infeliz. No Mundial de 1990, os britânicos foram derrotados pela Alemanha, por 4-3, no encontro que marcaria o início da “maldição” inglesa. Em 1998, no Campeonato do Mundo realizado em França, Inglaterra defrontou a Argentina nos oitavos-de-final. No início do segundo tempo, com o jogo empatado (2-2), David Beckham é expulso. O empate a duas bolas permaneceu até ao final do tempo regulamentar e resistiu aos trinta minutos de prolongamento. Da marca de 11 metros os ingleses foram, novamente, inferiores aos adversários e a Argentina seguiu para os quartos-de-final (4-3).

O seguinte desaire inglês surgiria oito anos depois. Desta feita, seria a selecção portuguesa a pôr fim às aspirações britânicas, nos quartos-de-final do Mundial 2006. Após um empate no tempo regulamentar (0-0), a selecção de Figo, Ronaldo e do especialista Ricardo (na baliza) colocaram Portugal na meia-final, derrotando os ingleses por 1-3.

Para os portugueses, essa ocasião foi a única em que as grandes penalidades ajudaram a desempatar uma eliminatória de um Mundial. No que diz respeito a Europeus, a selecção nacional venceu também a Inglaterra, em 2004, e perdeu frente a Espanha, nas meias-finais do Euro 2012. No caminho até à glória no Europeu de França, afastou a Polónia, marcando as cinco grandes penalidades da primeira série, e, um ano mais tarde, registou uma derrota frente ao Chile, na Taça das Confederações.

Vitória portuguesa sobre a Inglaterra ficou marcada pela expulsão de Wayne Rooney

A tal vitória no Euro 2004 sobre os ingleses ficou marcada por um penálti “à Panenka” apontado por Hélder Postiga. Em declarações à RTP, o avançado garantiu recentemente que a decisão arrojada se deveu à falta de maturidade: “Na altura tinha 20 anos, era uma criança irresponsável. Nem quero imaginar se tivesse falhado o penálti.”

Alemanha, especialista na arte dos penáltis

O percurso surpreendentemente negativo da “Mannschaft” neste Mundial ditou a eliminação dos germânicos ainda na fase de grupos. Um dos favoritos foi afastado da prova prematuramente e, ao mesmo tempo, o Mundial perdeu a equipa mais eficaz no desempate através de grandes penalidades.

Nessa “especialidade”, a Alemanha venceu por quatro vezes: em 1982, frente à França; no México, contra os anfitriões, no célebre Mundial de 1986; em 1990, diante de Inglaterra; e, por último, em 2006, no Mundial da Alemanha, perante a Argentina. Os (ainda) campeões do mundo não registaram qualquer derrota neste tipo de desempate, sendo globalmente conhecidos como marcadores exímios de castigos máximos.

Platini não desperdiçou a grande penalidade, no desempate contra o Brasil, no Mundial de 1986

Nas formações que avançaram para os oitavos-de-final, a França venceu por três vezes e perdeu dois desempates: em 1986 eliminou o Brasil, em 1998 a Itália e, no mesmo Mundial, bateu a Holanda. Os desaires franceses aconteceram frente à Alemanha, em 1982, e à Itália, em 2006 — que viria a sagrar-se campeã do mundo nesse ano.

Por sua vez, o Brasil participou em dois desempates por grandes penalidade, saindo derrotado em 1986, frente à França, e vencendo a formação italiana, em 1994. A Argentina também perdeu um desempate (frente a Itália, no Mundial de 1990).

Os espanhóis têm saldo negativo nos pontapés da marca de 11 metros em Mundiais: venceram apenas uma vez, frente à Irlanda, em 2002. No mesmo torneio, perderam com a selecção anfitriã, a Coreia do Sul, nos quartos-de-final (3-5), tal como tinham perdido frente à Bélgica (4-5), no Mundial de 1986. Texto editado por Nuno Sousa

